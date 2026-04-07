„Od Jadra do Baške“: Predstavljanje antologije hrvatskog rodoljubnog pjesništva u Otoku

U Općini Otok Dalmatinski u utorak, 7. travnja 2026., s početkom u 19 sati, bit će predstavljena antologija hrvatskog rodoljubnog pjesništva „Od Jadra do Baške“, autora Ante Nadomira Tadića Šutre.

Predstavljanje će se održati u Općinskoj dvorani, uz očekivani velik odaziv ljubitelja književnosti i kulturnih djelatnika.

Antologija okuplja 205 pjesama više od 150 autora. Knjiga obuhvaća klasike hrvatske književnosti, suvremene autore i manje poznata imena. Stihovi prate hrvatsku povijest i državnost od doseljenja Hrvata do srednjovjekovnih kraljeva Tomislava i Zvonimira.

Ovaj opsežni izbor domoljubnih pjesama predstavlja temeljito prosijavanje četiri i pol stoljeća hrvatskog kulturnog stvaralaštva. Antologija ne samo da čuva i promiče nacionalnu književnu baštinu, već i povezuje povijesne i suvremene poetske glasove, čineći je značajnim prinosom hrvatskoj kulturi i identitetu. Djelo je tiskano uz podršku Ministarstva hrvatskih branitelja, a nakladnici su Kninski muzej, Društvo hrvatskih književnika – ogranak Split i Matica hrvatska – ogranak Tomislavgrad.

Program uključuje državnu himnu i minutu šutnje u čast poginulim i nestalim braniteljima, glazbeni nastup Klape Cetinjani iz Hrvaca te govore autora i urednika Mladena Vukovića, prof. Gorana Mrnjavca i književnice i urednice Fenix-magazina Marijane Dokoze putem video veze.

Autor Tadić Šutra, rođeni Otočanin, istaknuti je književnik, skladatelj i umirovljeni časnik Hrvatske vojske, poznat po snažnom domoljubnom izričaju i višestrukim priznanjima. Antologija, kako ističu organizatori, predstavlja susret s identitetom i kulturnim vrijednostima koje oblikuju hrvatsko društvo.