Od iznosa boli glava: Kolinda krenula u ledenu avanturu s našim najpoznatijim travel influencerom

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, uskoro će se otisnuti na jedno od najegzotičnijih i najskupljih putovanja na svijetu – Antarktiku.

Vijest je otkrio poznati hrvatski travel influencer Kristijan Iličić, koji je na svojim pričama na Instagramu podijelio trenutke s putovanja i označio bivšu predsjednicu te potvrdio da zajedno putuju u sklopu organizirane ekspedicije.

Iličić je na Instagramu objavio nekoliko fotografija i videa iz Čilea, točnije sa slavnog vidikovca San Cristóbal Hill u Santiagu, gdje se okupila cijela grupa putnika. Među njima je i Kolinda Grabar-Kitarović, koja se, čini se, odlučila na pravu životnu avanturu u društvu poznatoga svjetskog putnika.

Putovanje je organizirano preko Kristijanove agencije, a prema dostupnim informacijama, cijena aranžmana iznosi 16.990 eura, uz dodatne troškove avionske karte. Kako piše na stranici, putovanje je rasprodano.

O svojim putovanjima Kolinda je ovih dana govorila na svojim društvenim mrežama.

Podsjetimo, Iličić je najpoznatiji hrvatski travel influencer, a posjetio je sve države svijeta, piše Dnevnik.hr.