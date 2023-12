OD DANAS ADVENT METKOVIĆ U PUNOM SJAJU Klizalište, kućice i besplatni koncerti u Gradskom parku

Danas počinje "božićna bajka" i u Gradskom parku, trećoj lokaciji koja će upotpuniti najbogatiji adventski program u dolini Neretve! Atraktivno klizalište, adventske kućice i koncert neretvanske glazbene zvijezde zovu na nezaboravan provod već od 14:30 sati!

Gradskom kulturnom središtu Metković i Trgu kralja Tomislava, koji još od 2. prosinca različitim glazbenim, literarnim i božićnim programom okupljaju Metkovke, Metkovce i njihove goste, danas se pridružuje Gradski park koji će postati srce čarobne blagdanske manifestacije “Advent Metković”.

Atraktivno klizalište, površine više od tristo četvornih metara, od danas do kraja godine, svoja vrata držat će otvorenima od 14:30 do 22 sata za djecu i odrasle. Klizaljke se mogu unajmiti po popularnim cijenama, a termin klizanja počinje na puni sat i traje 40 minuta. U slučajevima hladnoće, umora, žeđi ili gladi, odnosno ako samo više volite sigurnije i toplije tlo pod nogama, okrjepu ćete moći potražiti u adventskim kućicama koje će svakodnevno od 14:30 do ponoći nuditi raznovrsne ukusne zalogaje, tople napitke i ostala pića. Cjelodnevni glazbeni program ispunjen koncertima, dj setovima i slušaonicama najvećih svjetskih i domaćih hitova zaokružit će adventski doživljaj i pretvoriti Gradski park u bajkoviti svijet ispunjen radošću, zabavom i obiteljskim veseljem. Čak trinaest koncerata te osam DJ nastupa i tematskih glazbenih večeri na natkrivenoj pozornici Gradskog parka očekuje posjetitelje potpuno besplatno sve do 31. prosinca kada će u parku točno u podne biti organiziran doček Nove godine.

Koncertni program počinje nastupom Elvisa Sršena

Čast da otvori koncertni program Adventa Metković u Gradskom parku pripala je poznatom Neretvanu, Elvisu Sršenu koji će u petak s početkom u 20:30 održati dvosatni koncert sa svojim Funkblastersima. Uigrana petorka specijalno za ovu prigodu stiže iz Zagreba te donosi najveće strane i domaće hitove osvježene funky-christmas aranžmanima. U subotu u isto vrijeme na scenu stupa Hypnotic bend koji će pokušati “hipnotizirati” publiku energičnom izvedbom zabavnih, rock i pop uspješnica. Nedjelja je rezervirana za mostarsku akustičnu atrakciju, Malter Ego, koja vrlo kvalitetno interpretira vječne blues & rock klasike uz pokoju autorsku numeru te jamči odličnu cjelovečernju zabavu!

U nedjelju se pali i druga adventska svijeća na Trgu, a od početka tjedna slijedi nastavak bogatog programa u GKS-u Metković. U ponedjeljak u 20 sati je na rasporedu urnebesna komedija “Dekorater”, u kojoj igraju zvijezde Gavelle, Kerempuha i HNK-a, a u srijedu u 19 sati otvorenje izložbe slika Stanislave Mijić koja nadahnuće pronalazi u svom rodnom gradu. U parku u ponedjeljak plešemo uz rock & blues, u utorak uz hitove 80-ih i 90-ih, u srijedu nas zabavlja DJ Dirka, a u četvrtak VOX, nova metkovska grupa.

Advent Metković idealno je mjesto za zajedničko stvaranje predivnih obiteljskih uspomena, susrete sa starim prijateljima i upoznavanje novih, te ispunjenje vašeg srca toplinom i radosti u blagdanskom razdoblju. Pridružite nam se od 2. do 31. prosinca 2023. kako bismo zajedno stvorili čaroban i nezaboravan Advent u Metkoviću. Vidimo se!

Organizatori Adventa Metković su Grad Metković, Ustanova za kulturu i sport Metković i Turistička zajednica grada Metkovića uz podršku Dubrovačko - Neretvanske županije i Turističke zajednice Dubrovačko - Neretvanske županije.

Sve najnovije informacije o Adventu u Metkoviću potražite na službenoj web stranici www.adventmetkovic.eu i društvenim mrežama, a kompletan program preuzmite ovdje: www.bit.ly/adventmetkovic2023.