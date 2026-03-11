Od bakine heklice do vlastitog brenda: Anamarija iz Krila Jesenice ručno izrađuje torbe koje osvajaju stilom i pričom

U vremenu brze mode i masovne proizvodnje sve više ljudi traži autentične, lokalne i ručno izrađene proizvode. Jedna takva priča dolazi iz Krila Jesenice, gdje Anamarija Jurić stoji iza malog handmade brenda Ana Dizajn, u kojem ručno izrađuje heklane torbe. Iza svakog modela stoje sati rada, pažljivo birani materijali i osobna priča koja seže u djetinjstvo.

S Anamarijom smo razgovarali o tome kako je sve počelo, koliko vremena treba za izradu jedne torbe i zašto joj je važno da svaki komad bude jedinstven.

Kako je zapravo počela priča o brendu Ana Dizajn?

- Moja priča s brendom Ana Dizajn zapravo je počela puno prije nego što sam uopće pomislila da ću jednog dana stvarati torbe. Kao djevojčica sate sam provodila uz svoju, sada nažalost pokojnu baku Anu, gledajući kako njezine ruke pretvaraju običan konac u nešto posebno. Tada sam naučila prve ubode heklice, ali još važnije – naučila sam koliko ljubavi, strpljenja i duše može stati u ručni rad.

Godinama kasnije heklanje se ponovno vratilo u moj život, gotovo slučajno. U jednom mirnijem razdoblju počela sam ponovno stvarati – najprije za sebe, zatim za prijateljice. Svaka nova torba bila je mali eksperiment, igra bojama, teksturama i oblicima. Ubrzo sam shvatila da to više nije samo hobi, nego nešto što me istinski ispunjava.

Kako je nastao sam brend?

- U cijelom tom procesu veliku podršku imam i od svog dečka, koji od prvog dana vjeruje u ono što radim. Često je upravo on osoba koja prva vidi novi model torbe, daje iskreno mišljenje ili me potakne kada sumnjam u neku ideju. Zapravo me on ohrabrio da otvorim profil i počnem pokazivati svoj rad.

Ta podrška mi puno znači jer iza svakog malog kreativnog brenda često stoji i netko tko ti daje vjetar u leđa kada je najpotrebnije.

Tako je nastao Ana Dizajn – brend koji nosi dio mog imena i ime moje bake, žene koja je zapravo započela cijelu ovu priču, iako toga tada nismo bile svjesne.

Što za vas predstavlja torbica kao modni dodatak?

- Za mene torbica nikada nije samo dodatak. Ona je često točka na i svake kombinacije – detalj koji daje karakter, istakne stil i ponekad potpuno promijeni dojam cijelog outfita.

Zato želim da žene koje nose moje torbe osjete da imaju nešto jedinstveno.

Odakle dolazi inspiracija za modele?

- Inspiraciju pronalazim posvuda – u svakodnevici, u bojama koje vidim oko sebe, u raspoloženju dana ili u materijalima koje dodirujem. Ne bojim se priznati da ponekad vidim neki model na Pinterestu pa poželim napraviti nešto slično, ali uvijek dodam svoj pečat.

Veliku pažnju posvećujem i materijalima. Radim s visokokvalitetnim koncem od 100 posto recikliranog pamuka s Oeko-Tex certifikatom, koji nije bojan i hipoalergen je. Za mene je jako važno da materijal bude siguran i da ne sadrži štetne kemikalije.

Važno mi je i da kupci znaju što kupuju, zato često dijelim informacije o materijalima i procesu izrade na svom Instagram profilu.

Koliko je važna izrada i kvaliteta torbe?

- Veliku pažnju posvećujem i podstavama koje sama krojim i šivam. One ne samo da štite stvari u torbi nego i samu torbu. Po meni, torba bez podstave je zapravo poluproizvod.

Svaka torba nastaje ručno i nijedna nikada nije potpuno ista. Svaka ima svoju priču.

Što vam je najljepši dio cijelog procesa?

Najljepši dio svega je trenutak kada vidim da moja torba postaje dio nečijeg stila i svakodnevice. Poseban je osjećaj kada od jedne ravne niti napraviš nešto svojim rukama, a ljudi to prepoznaju, cijene i dive mu se.

Ana Dizajn za mene nije samo brend, nego mala priča o tradiciji, kreativnosti i hrabrosti da od hobija stvorite nešto svoje.

Rad Anamarije Jurić i njezin brend Ana Dizajn možete pratiti na Instagramu, gdje redovito dijeli nove modele torbi, proces izrade i inspiraciju iza svakog komada.