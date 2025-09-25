Od 9. listopada kreće stroga provjera računa

Od 9. listopada 2025. u svim državama članicama Europske Unije, uključujući Hrvatsku, na snagu stupa nova uredba o bankovnim transferima pod nazivom „Verification of Payee (VoP)“. Ova uredba uvodi značajno stroža pravila za provođenje uplata, s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizika od pogrešnih ili prijevarnih transakcija. Ključni element uredbe je obvezna provjera podudarnosti imena primatelja s IBAN-om prije odobrenja svake uplate, što se odnosi na sve vrste transakcija – od plaća, mirovina, stanarina, socijalnih davanja pa do ostalih financijskih transfera.

Sustav VoP osmišljen je kako bi bio intuitivan i jednostavan za korištenje, a temelji se na principu „semafora“ koji vizualno prikazuje rezultat provjere. Zelena boja označava potpunu podudarnost imena primatelja i IBAN-a, što znači da je uplata sigurna za izvršenje. Žuta boja upozorava na manje nesuglasice, poput tipfelera, izostanka crtice između dvostrukih prezimena ili sličnih administrativnih pogrešaka. U takvim slučajevima uplata je moguća, ali rizična, a odluka o njezinu izvršenju prepuštena je uplatitelju. Crvena boja, s druge strane, signalizira ozbiljan problem, poput potpune nepodudarnosti podataka, što upozorava na visok rizik prijevare ili pogreške. Iako uplatitelj i u ovom slučaju može odlučiti nastaviti s transakcijom, odgovornost za eventualne posljedice, uključujući gubitak novca bez mogućnosti povrata, snosi isključivo on.

Ova uredba donosi značajne promjene za državne institucije, tvrtke i građane koji upravljaju financijskim transakcijama. Posebno velika odgovornost pada na zaposlenike javnih ustanova zaduženih za isplate, poput mirovina ili socijalnih davanja. Oni će morati provoditi detaljne provjere kako bi osigurali točnost podataka. U slučaju da se uplata izvrši unatoč žutom ili crvenom upozorenju, a novac ne stigne na račun pravog primatelja, institucije bi mogle biti obvezne nadoknaditi gubitak iz vlastitog budžeta, što dodatno naglašava važnost pažljivog postupanja, piše Poslovni dnevnik.