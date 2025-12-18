Od "4 kafića" do Dubrovnika: Mali balun, veliko srce...

Evo, bliži se Božić, pa onda i blagdan Svetog Stjepana, a mi nogometni zanesenjaci ovih dana čakulamo o tome kako u Splitu više nema turnira "4 kafića – Memorijal Dino Petrinović". Bila je to hvale vrijedna humanitarna priča u organizaciji splitskih nogometnih entuzijasta: Damira Karamana, Ivice Mornara, Marka Bralića Keta, Goge Boljata, Denisa Vrvila i pokojnog Dina Petrinovića, čije je ime turnir kasnije i nosio.

Turnir se održavao s ciljem pomoći djeci iz Centra "Mir" u Rudinama.

Počeo je skromno, u maloj dvorani SC Gripe, a kasnije je punio i Spaladium Arenu. U dvadeset godina trajanja ostavio je snažan pečat na splitskoj društvenoj sceni. Turnir je bio dobitnik nagrade Grada Splita, a o njemu je HRT snimio dokumentarni film "Mali balun – veliki ljudi", autora Tomislava Gabelića i Vladimira Dugandžića.

Trag koji je ostavio i u Hajdukovoj priči

Puno je turnir dao i Hajduku: tu smo prvi put vidjeli talent tada mladog Ivana Perišića, tu se vratio Marko Livaja, a Splitom se "zarazio" i Ivan Rakitić.

Po uzoru na ovaj humanitarni koncept, u kojem gradski kafići organiziraju turnir, počeli su nicati slični događaji diljem nogometne Dalmacije – što je i dobro i pohvalno. Turniri se igraju i u Kaštelima (naravno uz Marka Livaju), u Ljubuškom i drugdje. Lijepo je da, zbliženi u božićnom zajedništvu, kroz nogometnu igru pomažemo onima kojima je pomoć potrebna.

Dubrovnik Prestige: Zvijezde na parketu u Gospinom polju

Zanimljiv je i turnir u Dubrovniku, gdje već u drugom izdanju nastupaju poznate nogometne zvijezde. Tako ćemo 28. prosinca, u dvorani u Gospinom polju, u sastavima ekipa: Taj Mahal, What's Up, Revelin i Banje Beach, vidjeti: Ivicu Olića, Danijela Pranjića, Luku Menala, Antu Oreča, Ivana Strinića, Gerga Lovrencsicsa, Marija Maloču, Jerka Leku, Ivicu Mornara, Karla Sentića te Ivicu Karabogdana, koji je uz Ivicu Šplillju glavni organizator turnira pod nazivom "Dubrovnik Prestige".

Ekipe će voditi proslavljena imena poput Stipe Pletikose, Ivana Katalinića, Stipe Brnasa, Marija Carevića, Zorana Zekića, Željka Pakasina, Darka Miladina i Vlatka Đolonge.

Turnir ima humanitarni karakter – igra se za pomoć dubrovačkoj Udruzi "Rina Mašera", koja još od 1957. godine brine o osobama s intelektualnim poteškoćama.

Blagdanski izlet s razlogom

Dakle, lijep povod za izlet do Dubrovnika: uživati u malom balunu i biti dio srca i humanosti u blagdanskim danima.