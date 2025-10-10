Očekuju se golema kašnjenja, pripremite se na višesatna čekanja u zračnoj luci

Putnici koji planiraju putovanje u Europu ili iz Europe trebali bi se pripremiti na moguće velike gužve i kašnjenja na aerodromima, upozorila je Julia Lo Bue-Said, izvršna direktorica putničke tvrtke Advantage Travel Partnership. Razlog su nove digitalne granice Europske unije, sustav ulaska i izlaska (EES), koji stupa na snagu u nedjelju, 12. listopada. U razgovoru za BBC Today program, Lo Bue-Said je istaknula kako putnici iz trećih zemalja, uključujući državljane Ujedinjenog Kraljevstva, prilikom ulaska u Schengenski prostor, koji obuhvaća sve zemlje EU moraju dati otiske prstiju i snimku lica.

“Problem je što već sada postoje uska grla na velikim aerodromima, a ovaj sustav će situaciju dodatno otežati,” rekla je Lo Bue-Said. “Naša preporuka je da putnici, gdje god je to moguće, ostave između tri i četiri sata od slijetanja do nastavka putovanja.” Voditelj programa, Nick Robinson, pokušao je ublažiti pa dodao: “Tri ili četiri sata? Ako idete na vikend putovanje, možda se uopće ne isplati.” Lo Bue-Said je odgovorila: “Možda idete na koncert, sastanak, vjenčanje ili krstarenje. Ako ne ostavite dovoljno vremena, a aerodrom je pretrpan, suočit ćete se s dodatnom frustracijom i kašnjenjima.”

Iako će u početku samo mali dio britanskih putnika morati davati biometrijske podatke, svaka zemlja Schengena odlučuje sama kako će uvoditi sustav. Češka, Estonija i Luksemburg planiraju obrađivati sve dolaske i odlazke od prvog dana. Španjolska, najpopularnija destinacija Britanaca, u početku će primjenjivati EES samo na jednom letu u zračnu luku Madrid u nedjelju.

U razdoblju od 23:50 u petak, 10. listopada, zračna luka Palma de Mallorca očekuje dolazak devet letova iz Velike Britanije s više od 1.500 putnika, većinom britanskih državljana. Prema podacima britanskog The Independenta, u Mallorci je postavljeno 80 kioska za biometrijsku registraciju.

Sustav EES planiran je još dok je Ujedinjeno Kraljevstvo bilo članica EU-a, pa se tada nije očekivalo da britanski državljani budu podložni ovim provjerama. No, prema Brexit sporazumu, britanski pasoši smatraju se putovnicama trećih zemalja, što znači obavezne biometrijske kontrole prilikom ulaska i izlaska iz Schengena, piše Večernji list.