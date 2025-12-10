Očekuje se rekordan odaziv na 25. volonterskoj akciji na Rivi: više od 550 volontera za Centar za beskućnike

U subotu, 13. prosinca 2025. godine, na splitskoj Rivi bit će održana 25. po redu volonterska akcija "A di si ti?!" koja ove godine bilježi rekordan odaziv. Početak je najavljen za 9 sati, a u organizaciji i provedbi sudjelovat će više od 85 škola, fakulteta, obrtnika, udruga, klubova, stranaka, tvrtki, institucija i pojedinaca.

Prema očekivanjima organizatora, u akciju će se uključiti više od 550 volontera svih uzrasta. Dodatnu podršku događaju dat će i osobe iz javnog života koje će se kao volonteri priključiti između 11 i 12.30 sati. Svoj dolazak najavili su Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, igrači i predstavnici HNK Hajduk koji ne putuju u Zagreb na utakmicu, pjevač Sandi Cenov te drugi sudionici iz javnog života.

Kao i prethodnih godina, akcija je namijenjena korisnicima Centra za beskućnice i beskućnike te opremanju i nabavci opreme potrebne za rad Centra. U Centru je trenutno na smještaju 35 osoba, dok se dodatnih sedamdesetak osoba koristi uslugama Poludnevnog boravka. Organizatori ističu kako je cilj akcije i ove godine pružiti konkretnu podršku korisnicima te unaprijediti uvjete rada Centra.