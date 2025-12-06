Obrov i Pjaca i danas su puni, pogledajte adventski šušur koji vlada u centru grada

Adventski đir centrom Splita još jednom je pokazao koliko grad u prosincu živi punim plućima. Obrov i Pjaca bili su glavna „pozornica“ subotnjeg šušura — prepuni ljudi, blagdanskih svjetala i dobre atmosfere.

Na Obrovu, koji je ove godine posebno lijepo uređen, miješali su se mirisi kuhanog vina, fritula i drugih adventskih slastica. Glazba iz obližnjih lokala i veseli žamor prolaznika stvarali su onaj poznati splitski miks spontane radosti i druženja. Ljudi su zastajali, fotografirali ukrase, komentirali blagdanski ugođaj i jednostavno uživali u toploj prosinačkoj večeri.

Pjaca je, kao i uvijek, izgledala bajkovito. Osvjetljeni pročelja, veliki broj šetača i blagdanski detalji koji ističu ljepotu povijesne jezgre dali su joj poseban šarm. Terase su bile pune, a kroz mnoštvo ljudi provlačila se ona prepoznatljiva energija koja Split čini živim u svako doba godine, ali u adventu posebno.

Šušur je svuda — u smijehu djece, u grupicama prijatelja koji nazdravljaju, u parovima koji se ruku pod ruku probijaju kroz gužvu, u turistima koji s oduševljenjem bilježe svaki kadar. Advent u Splitu i dalje privlači, spaja i veseli, a đir gradom potvrđuje da se blagdanski duh osjetio na svakom koraku.