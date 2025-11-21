Obnovljena stoljetna crkvica u Cetinskoj krajini. Evo kako bilo na svečanom blagoslovu

Danas, na blagdan Gospe od Zdravlja u Bajagiću u Bakovića svečano je obilježen blagoslov obnovljene crkvice posvećene Gospi od Zdravlja, sagrađene davne 1872. godine za vrijeme župnika fra Joze Luetića.

Svečano misno slavlje predvodio je župnik fra Neven Pavlinušić, a događaju je nazočio i gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, zajedno s brojnim vjernicima i prijateljima župe. Fra Neven Pavlinušić zahvalio se svim donatorima koji su se uključili u obnovu crkve, a posebno gradonačelniku Miru Bulju:

„Zahvaljujem gradonačelniku koji je prepoznao važnost i ulogu naše crkve za zajednicu te što je Grad Sinj sudjelovao u obnovi kapelice i proširenju, uređenju i obnovi pristupnih puteva do crkve.“

Ova zavjetna crkvica, podignuta od klesanog kamena jednostavnog tlocrta, čuva bogato duhovno i kulturno nasljeđe Cetinskog kraja. Uz nju se uzdiže zvonik iz 1955. godine, koji je nakon obnove ponovno zasjao u punom sjaju.

Obnova je obuhvatila sanaciju krovišta, uređenje unutrašnjosti te očuvanje izvornih kamenih zidova i zvonika, kako bi se zadržala autentičnost crkvice. Prema predaji, upravo se u ovoj crkvici čuva uspomena na milostivno ozdravljenje jednog bolesnika koji je, kako se vjeruje, prohodao po zagovoru Blažene Djevice Marije.

Nakon mise, vjernici su se zadržali u druženju uz prigodnu zakusku, a cijeli događaj protekao je u ozračju radosti i zahvalnosti.