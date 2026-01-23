Obljetnica smrti omiljenog splitskog franjevca. Crkva prepuna vjernika: "On je među odabranima"

Obilježena je osma obljetnica smrti fra Josipa Marcelića, franjevca, trećoredca i glagoljaša 20. siječnja u prepunoj crkvi Svete Obitelji na splitskom Sukoišanu, u čijem je samostanu proveo najveći dio života, šireći radosnu vijest Kristova Evanđelja. Ostavio je divne znakove i znamenja čovjeka i dobrog pastira koji se nikada nije umarao u darivanju ljudima. Baš naprotiv, čovjek u potrebi značio mu je Božji dar kojemu se davao do kraja.

Svetu je misu predvodio fra Branko Lovrić, provincijal franjevaca trećoredaca glagoljaša, u zajedništvu sa župnikom i gvardijanom fra Petrom Grubišićem, duhovnikom Hrvatske udruge Benedikt don Mladenom Parlovom i okupljenim svećenicima.

„Svjedočim da je fra Josip bio izniman čovjek, čudesan svećenik i fratar. U njegovu se životu i radu vidjela snaga Crkve koja liječi, ozdravlja i zle duhove izgoni. Crkva je postala hodočasničko mjesto utjehe i ohrabrenja za mnoge, po milosti Kristovoj koja je djelovala preko njega kao Božjeg pomazanika. Bio je vrstan teolog s bogatom ostavštinom napisanih knjiga. Dovodio je poznate karizmatike po kojima se događala Božja milost, organizirao hodočašća u brojna marijanska svetišta“, kazao je između ostaloga fra Branko.

Nakon misnoga slavlja uslijedila su svjedočanstva za okruglim stolom u organizaciji Hrvatske udruge Benedikt, u godini njezine 15. obljetnice rada i djelovanja, a čiji je utemeljitelj i duhovnik bio fra Josip Marcelić. Sudionici programa, koji su svjedočili o životu i radu ovog neumornog glasnika Božje ljubavi, bili su njegovi dugogodišnji poznavatelji, suradnici i prijatelji. Program je vodio Radoslav Zaradić, predsjednik Hrvatske udruge Benedikt.

„Moje poznanstvo i suradnja s ocem Josipom započeli su 1980. godine i nisu prestali do danas, jer mu se molim svaki dan. Proputovali smo radeći puno, organizirali brojne seminare, duhovne obnove i katoličke karizmatske susrete s velikim brojem sudionika, na kojima sam svjedočila Božjim milostima. Njegovo je srce bilo ispunjeno Kristom i sve je radio na slavu Božju. Bio je živa Očeva riječ, Kristov pomazanik,“, kazala je sestra Dominika Grgat dodavši da je fra Josip među odabranim Božjim ugodnicima i naš moćni zagovornik kod Gospodina.

Don Mladen Parlov, želeći svojim svjedočenjem približiti bogatstvo osobe oca Josipa, povezuje tri njegova temeljna oslonca u životu, radu i djelovanju. „Riječ otajstvo bila je najčešća riječ u fra Josipovu izričaju i djelovanju. Otajstvo u biblijskoj teologiji znači Očev naum spasenja koji ima svoje žarište u Euharistiji. Fra Josip doživio je Boga u njegovoj beskrajnoj dobroti i potpuno mu se predao; uvijek je zaneseno slavio Euharistiju. To je fra Josipova karizma, njegovo poslanje od Boga koje je želio podijeliti i darovati drugima. Svaki je čovjek za njega bio Božji dar, osobito čovjek u poteškoćama. Ljudi su mu dolazili i vjerovali mu jer su osjećali njegovo srce ispunjeno Kristom. Drugi čvrsti oslonac bila mu je Marija, koju je ljubio s velikim pouzdanjem, vjerom i ufanjem. Pisao je knjige o Blaženoj Djevici Mariji i uvijek upućivao na molitvu Mariji. Treći oslonac bila je ljubav prema Domovini, koju je silno volio te želio sačuvati Hrvatsku, njezino ime, ljepotu, kulturu i baštinu u srcima ljudi. To je bila iskra osnivanja Hrvatske udruge Benedikt. Pater Josip bio je naš blagoslov“, zaključio je don Mladen.

Petar Jurčević zanimljivo je posložio život i djelo oca Josipa kroz četiri odnosa: prema Bogu, Isusu, Duhu Svetomu i Blaženoj Djevici Mariji. „Svi su ovi odnosi usmjereni na jedan cilj – služenje čovjeku. Bio je moj duhovnik i divan prijatelj, ispunjen predanošću i poniznošću. Više je slušao, manje govorio, ali vas je uvijek čuo. U svojim katehezama bio je slikovit, ponekad nerazumljiv, ali vrlo duhovit i znao nas je nasmijati.“ Svjedočenje je zaključio anegdotama i duhovitim doživljajima iz fra Josipova života, koji su nazočne nasmijali.