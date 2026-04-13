Oblica 2026. okupila bračke maslinare: Najbolje ulje proizveo Slobodan Nigoević iz Nerežišća

U organizaciji poljoprivrednih zadruga Postira i Supetra, u postirskom hotelu Pastura održano je ovogodišnje izdanje tradicijskog i popularnog bračkog festivala maslinovog ulja Oblica 2026. Dvanaesto okupljanje bračkih maslinara ponovno je okupilo brojne proizvođače maslinovog ulja, stručnjake, predstavnike lokalnih zajednica i ljubitelje maslinarstva. Ovogodišnje izdanje festivala potvrdilo je važnost maslinarstva na Braču, ali i visoku razinu kvalitete ulja koja se proizvode na otoku. Na ocjenjivanje je ove godine prijavljeno ukupno 77 uzoraka ulja.

Ocjenjivački panel predvodila je dr. sc. Sandra Petričević, a rezultati su pokazali visoku kvalitetu prijavljenih uzoraka. Dodijeljeno je ukupno 37 zlatnih, 15 srebrnih i 8 brončanih medalja. U vrlo tijesnoj konkurenciji među deset najbolje ocijenjenih ulja, posebno priznanje za najbolje ulje pripalo je Slobodanu Nigoeviću iz Nerežišća.

Drugo mjesto osvojio je Nenad Rajević, a treće Sonja Vladilo, oboje iz Supetra.

Stručna predavanja i zajednička degustacija

Program festivala započeo je stručnim predavanjima. O temi "Fiskalizacija u poljoprivredi" govorio je Milan Jakovčić, dipl. ing. agr., dok je predavanje "Očuvanje genetskih resursa masline na otoku Braču" održala dr. sc. Mira Radunić. Nakon predavanja uslijedila je zajednička degustacija maslinovih ulja koju je vodila dr. sc. Sandra Petričević, a potom i svečana dodjela nagrada i diploma najuspješnijim sudionicima.

Susret znanja, iskustva i tradicije

Za brojne sudionike dan je zaključen večerom i prigodnim glazbenim programom, u ozračju druženja i razmjene iskustava. Festival Oblica 2026. još je jednom potvrdio svoju važnost kao mjesto susreta bračkih maslinara, na kojem se ne vrednuje samo kvaliteta ulja, nego se i jačaju suradnja, nova poznanstva i znanja o proizvodnji jednog od najprepoznatljivijih bračkih proizvoda, čija povijest seže stoljećima unatrag.