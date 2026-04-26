Objavljeno tko je napadač na svečanoj večeri u Washingtonu, priznao tko su mu bile mete

Napadač koji je u subotu izazvao incident tijekom večere dopisnika Bijele kuće navodno je policiji priznao da su mu meta bili američki dužnosnici okupljeni na događanju u hotelu Hilton Washington DC National Mall The Wharf, javlja CBS.

Američke vlasti potvrdile su kako će se osumnjičeni u ponedjeljak pojaviti pred sudom. Kako je na konferenciji za medije izjavila okružna tužiteljica Jeanine Pirro, protiv njega su podignute dvije optužnice – za korištenje vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela te za napad na saveznog agenta opasnim oružjem.

Riječ je o 31-godišnjem Coleu Tomasu Allenu iz šireg područja Los Angelesa, navode američki mediji. Prema dostupnim podacima koje prenosi CNN, radio je kao predavač i programer videoigara u Južnoj Kaliforniji.

Njegov profesionalni profil pokazuje da je 2017. diplomirao strojarstvo na California Institute of Technology, dok je prošle godine završio i magisterij iz računarstva na California State University Dominguez Hills. Tijekom studentskih dana bio je zapažen i u lokalnim medijima zbog razvoja prototipa kočnice za invalidska kolica.

Podaci Federal Election Commission pokazuju i da je u listopadu 2024. donirao 25 dolara kampanji Kamala Harris.

Policija Washingtona izvijestila je kako je osumnjičeni bio registrirani gost hotela u kojem se održavala večera. Unatoč priznanju, motiv napada zasad nije službeno razjašnjen.