Objavljeno kada će biti komemoracija u čast Gabi Novak

Obitelj se od Gabi Novak prošlog tjedna oprostila na Mirogoju, a sada je poznato i kada će biti komemoracija kako bi isto učinile i kolege.

"Komemoracija u čast jedne od naših najvećih glazbenica, Gabi Novak (Berlin, 1936. – Zagreb, 2025.), održat će se 10. rujna 2025. godine u 12.00 sati u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog (Trg Stjepana Radića 4, 10000 Zagreb). Pozivamo sve kolege, suradnike, prijatelje i poštovatelje da joj zajedno odamo počast na komemoraciji i još jednom zahvalimo za sve što je učinila za hrvatsku glazbu", objavila je diskografska kuća Croatia Records na Facebooku.

Preminula u dobi od 89 godina

Gabi Novak preminula je 11. kolovoza 2025. u dobi od 89 godina. Nakon što je 17. kolovoza 2015. izgubila supruga Arsena Dedića, kantautora i skladatelja s kojim je provela više od četiri desetljeća u braku, Gabi Novak suočila se početkom lipnja ove godine s još jednom teškom osobnom tragedijom – smrću njihova sina Matije Dedića, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz pijanista, koji je preminuo 8. lipnja u Zagrebu u 52. godini.

Pokopana u obiteljskoj grobnici

Gabi je pokopana na Mirogoju u obiteljskoj grobnici. Njezin ispraćaj održan je prošli ponedjeljak u krugu obitelji na zagrebačkom krematoriju, u skladu s njezinom željom.

Krajem tjedna njezina urna položena je u obiteljsku grobnicu na Mirogoju, gdje su pokopani njezin suprug Arsen Dedić, sin Matija Dedić i majka Elizabeta Reiman. Tako je cijela obitelj ponovno na okupu, a Gabi Novak sada počiva uz najmilije, prenosi Index.