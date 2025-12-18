Objavljeni redovi plovidbe za 2026.: Jadrolinija s novim konceptom međunarodnih linija

Na službenim mrežnim stranicama Jadrolinije objavljeni su redovi plovidbe na međunarodnim linijama za 2026. godinu, a novi koncept njihova održavanja donosi niz promjena usmjerenih na unaprjeđenje ukupne ponude.

U okviru tih novosti Jadrolinija se oprašta od dugogodišnjeg veterana međunarodne plovidbe, trajekta Marko Polo, koji će u budućnosti prometovati na lokalnim linijama.

Središnju ulogu u održavanju međunarodnih linija preuzima trajekt Dalmacija, perjanica Jadrolinijine flote koja se floti pridružila 2024. godine. Dalmacija će tijekom cijele godine ploviti na liniji Split – Ancona, dok će u sezonskom razdoblju održavati i linije Dubrovnik – Bari te Split – Bari. Riječ je o suvremenom i prostranom brodu, opremljenom premium avio-sjedištima, više ugostiteljskih objekata s raznolikom gastronomskom ponudom te prostorima namijenjenima odmoru i zabavi putnika.