Objavljeni novi detalji o američkoj grdosiji na popravku u Splitu

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Fordstigao je u Split, piše Sky News. Najveći nosač zrakoplova na svijetu bio je na popravcima u bazi američke mornarice u Grčkoj, nakon što je ranije ovog mjeseca izbio požar u praonici na brodu. U tom periodu brod je sudjelovao u akciji protiv Irana, a američka vojska izjavila je kako požar nema veze s borbom. Reuters je pisao kako je nekoliko stotina mornara zatražilo pomoć zbog udisanja dima nakon požara u brodskoj praonici rublja, koji je izbio tijekom operacije "Epic Fury". Taj list je napomenuo da su tri mornara ozlijeđena, kao i da je vatra satima bila izvan kontrole.

Reuters je pisao i o tehničkim poteškoćama koje su se događale na brodu. Radi se o problemima s vodovodnim sustavom, što izravno utječe na funkcionalnost svih 650 toaleta na palubi. Američki predsjednik Donald Trump je prošlog mjeseca naredio da se "Ford" pošalje na Bliski istok, s ciljem pojačavanja pritiska na Iran. Prije toga nosač zrakoplova je bio raspoređen na Karibima kao dio gomilanja američke vojske u regiji tijekom napetosti s Venezuelom.

Službeni kanal američke ratne mornarice C6f.navy.mil, ne spominje probleme, već piše kako je posada broda otišla na zasluženi odmoru Split te kako je uzbuđena zbog toga. "Izuzetno smo zahvalni hrvatskoj zajednici što nam je ponovno otvorila svoj povijesni i prekrasni grad Split", rekao je kapetan broda David Skarosi. Ovaj nosač zrakoplova bio je ključan u masovnoj zračnoj kampanji protiv Irana krajem veljače, piše The Times of Israel. "Dolazak "Forda" u Split ostavlja privremenu prazninu u američkim snagama na Bliskom istoku", piše izraelski list.

Naglašavaju da je brod, zajedno s nosačem "USS Abraham Lincoln", bio premijerni instrument nacionalne moći u odvraćanju agresije.​ ​Službeni vojni izvori potvrđuju da su u Grčkoj (Souda Bay), neposredno prije dolaska u Hrvatsku, stručnjaci procijenili štetu na trupu. "Inženjeri i nautički arhitekti proveli su procjenu popravaka, dok su vojna i savezna policija nastavile istragu o požaru" navodi se u izvješću 6. flote. Trenutno se radi na sanaciji sedam spavaonica koje su uništene u vatri, piše Večernji list.