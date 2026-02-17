Objavljeni javni pozivi za događanja i top događanja

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije objavila je javne pozive za potpore turističkim TOP događanjima i za potpore događanjima u 2026. godini.

Predmet javnih poziva je dodjela bespovratnih sredstava za turistička događanja i manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja koja predstavljaju motiv dolaska turista u destinaciju te koja se održavaju na području Splitsko-dalmatinske županije.

Cilj ovih javnih poziva je potaknuti projekte koji doprinose autentičnom brendiranju destinacije, promociji tradicije kroz razvoj eno i gastro ponude te dalmatinskog načina života, uz očuvanje kulturne i povijesne baštine. Poseban naglasak stavlja se na podizanje kvalitete i raznolikosti turističke ponude te razvoj kulturnog, aktivnog, ruralnog, vjerskog, zdravstvenog i drugih selektivnih oblika turizma, kao i na povećanje ukupne turističke i ugostiteljske aktivnosti.

Minimalni iznos potpore za događanja je 1.500,00 eura, a maksimalan 7.500,00 eura za događanja/manifestacije, odnosno od 8.000,00 eura do 25.000,00 eura u slučaju TOP događanja/manifestacija. Za oba javna poziva moguće je odobravanje do 50 % opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe, i to turističke zajednice, jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačka društva, obrti, zadruge, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge.

Rok prijave za oba javna poziva je 16. ožujka do 15.00 sati, a detaljnije informacije možete pronaći u tekstovima javnih poziva: https://www.dalmatia.hr/hr/natjecaji/