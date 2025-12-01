Objavljena snimka šokantne nesreće: 18-godišnjak bježao policiji, izazvao tešku nesreću, ali to nije sve...

Internetom kružni snimka prometne nesreće u Ljubljani kada se vozač (18) koji je bježao od policije silovitom brzinom zabio na raskrižju u drugo vozilo.

Nesreća se dogodila prošle srijede na Šmartinskoj cesti, a nakon udara oba su se vozila prevrnula na krov. Osamnaestogodišnjak koji je skrivio nesreću potom izlazi iz automobila i nastavlja svoj bijeg pješice. No, ubrzo je uhvaćen.

Nesreča in pobeg z nesreče (Šmartinka).. pic.twitter.com/s81sqcirxe — Mati Tereza (@mati_tereza) November 30, 2025

Policija je utvrdila kako nije posjedovao važeću vozačku dozvolu, a prilikom bijega bacio je PVC vrećicu i čarapu u kojima se nalazilo gotovo 60 paketića kokaina i heroina. Kod osumnjičenika je pronađeno i više od 3000 eura gotovine. Određen mu je pritvor, a oduzeto mu je i osobno vozilo, pišu 24ur, prenosi Dnevnik.hr.

I uhićeni 18-godišnjak te vozač i putnik iz drugog vozila ozlijeđeni su u toj nesreći.