Objavljena "senzacija stoljeća", Perišić dolazi u srpski klub? Sve je demantirano...

Telegraf, jedan od najčitanijih srpskih medija, oko ponoći je objavio tekst pod naslovom "Saznajemo! Ivan Perišić pregovara s Novim Pazarom! Kuha se senzacija stoljeća u srpskom nogometu!". Da u tome nema istine potvrdio je sam klub.

"Prema našim informacijama, pregovori su u poodmakloj fazi, što potvrđuje i informacija da je Perišić navodno već boravio u Srbiji. Iako detalji potencijalnog transfera za sada nisu poznati, može se načuti da je u igri višemilijunska svota, kao i da bi, ako se dvije strane uspješno dogovore, posao mogao biti završen u narednim danima", pisao je Telegraf, jedan od najčitanijih srpskih medija.

Priča je izmišljena

"Ivan Perišić neće doći u Novi Pazar, niti se pregovara s njim, potvrđeno je za 'Sportske.net' od čelnih ljudi Novog Pazara. Oni su demantirali bombastičnu informaciju da je predstavnik Srbije u kvalifikacijama za Ligu konferencija ove sezone u pregovorima s proslavljenim hrvatskim fudbalerom i istakli da 'nema ni i od istine' kada je riječ o takvoj tvrdnji", navode sportske.net.

Perišić je prošle godine došao u PSV nakon što je raskinuo ugovor s Hajdukom. Iako ima 36 godina te je iza njega teška ozljeda koljena, sjajno se vratio sa 16 golova i 12 asistencija u 36 nastupa za nizozemskog velikana. U karijeri je igrao niz klubova među kojima i Borussiju Dortmund, Inter, Wolfsburg, Bayern, Tottenham...