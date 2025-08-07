Perišić u pregovorima sa srpskim klubom?

Odjeknula je vijest da je Adem Ljajić završio svoju epizodu u Novom Pazaru i da će svoju karijeru nastaviti u Sarajevu. No, sada se sve kreće u smjeru prave senzacije stoljeća – ne samo za Pazar, već i za cijeli srpski nogomet!

Ivan Perišić u pregovorima s Novim Pazarom?

Kako neslužbeno doznaje Telegraf, hrvatski reprezentativac Ivan Perišić nalazi se u pregovorima s Novim Pazarom!

Prema dostupnim informacijama, pregovori su već u poodmakloj fazi, a dodatnu težinu tim navodima daje činjenica da je Perišić navodno već boravio u Srbiji. Iako detalji mogućeg transfera još uvijek nisu poznati, šuška se o višemilijunskom iznosu. Ako se obje strane dogovore, cijeli posao mogao bi biti zaključen u narednim danima.

Ovakav transfer bez sumnje bi predstavljao senzaciju stoljeća, s obzirom na to da se radi o igraču svjetskog kalibra. Ivan Perišić iza sebe ima bogatu karijeru u najjačim svjetskim ligama, nastupe u Ligi prvaka, kao i na reprezentativnim natjecanjima poput Europskog i Svjetskog prvenstva. Njegovo iskustvo svakako bi moglo biti ključno u ostvarivanju ambicioznijih ciljeva Novog Pazara.

Impresivna karijera Ivana Perišića

Podsjetimo, tijekom svoje karijere Perišić je nosio dresove klubova poput Club Bruggea, Borussije Dortmund, Wolfsburga, Intera, Bayerna, Tottenhama, Hajduka te trenutno PSV-a.