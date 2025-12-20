Objavljena prosječna veličina muškog spolovila, evo na kojem su mjestu Hrvati

Veličina muškog spolovila često se povezuje s genetikom, kao i s etničkom i nacionalnom pripadnošću. No postoje li doista mjerljive razlike među državama ili je riječ o upornom mitu? Prema interaktivnoj karti koja prikazuje prosječnu duljinu muškog spolovila u erekciji, razlike među zemljama mogu iznositi i nekoliko centimetara.
U ovu raspravu nedavno se uključila i dr. Rena Malik, kirurginja i stručnjakinja za se*sualno zdravlje, koja je u podcastu The Diary of a CEO razjasnila jedan od najčešćih mitova kada je riječ o muškom spolnom organu – da veličina stopala utječe na veličinu spolovila.
“Postoji jedna japansko istraživanje, iako s određenim ograničenjima jer su u njoj sudjelovali samo japanski muškarci, u kojoj su istraživači mjerili različite dijelove tijela i uspoređivali ih s duljinom spolovila. Pokazalo se da je duljina nosa povezana s duljinom spolovila, a ne duljina ruku ili stopala”, objasnila je.
Velike razlike u veličinama
Iako su potrebna dodatna istraživanja, jedno je jasno – statistički gledano, neke zemlje imaju veće prosječne vrijednosti od drugih.
Prema podacima sa stranice World Population Review za 2025. godinu i interaktivnoj karti, zemlje s najvećom prosječnom duljinom spolovila nalaze se pretežno u Africi. Na samom vrhu ljestvice nalaze se Sudan i Demokratska Republika Kongo s prosjekom od čak 18 centimetara.
S druge strane, na dnu ljestvice nalaze se zemlje jugoistočne Azije. Tajland, Sjeverna Koreja i Kambodža bilježe prosječnu duljinu od svega 9 centimetara.
Top 5 zemalja s najvećom prosječnom duljinom penisa:
Sudan – 18 cm
Demokratska Republika Kongo – 18 cm
Ekvador – 17 cm
Republika Kongo – 17 cm
Gana – 17 cm
Top 5 zemalja s najmanjom prosječnom duljinom penisa:
Tajland – 9 cm
Sjeverna Koreja – 9 cm
Kambodža – 9 cm
Nepal – 9 cm
Mianmar – 10 cm
Stanje na Balkanu
Evo kako su se pozicionirale zemlje Balkana na ovoj ljestvici:
Sjeverna Makedonija – 14 cm
Slovenija – 14 cm
Hrvatska – 14,8 cm
Srbija – 14,8 cm
Bosna i Hercegovina – 15,3 cm
Ovi podaci pokazuju da se balkanske zemlje nalaze u sredini svjetske rang-ljestvice, što možda i nije iznenađujuće, ali svakako privlači pozornost i potiče rasprave, prenosi Dnevno.hr.