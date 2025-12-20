Objavljena prosječna veličina muškog spolovila, evo na kojem su mjestu Hrvati

Veličina muškog spolovila često se povezuje s genetikom, kao i s etničkom i nacionalnom pripadnošću. No postoje li doista mjerljive razlike među državama ili je riječ o upornom mitu? Prema interaktivnoj karti koja prikazuje prosječnu duljinu muškog spolovila u erekciji, razlike među zemljama mogu iznositi i nekoliko centimetara.

U ovu raspravu nedavno se uključila i dr. Rena Malik, kirurginja i stručnjakinja za se*sualno zdravlje, koja je u podcastu The Diary of a CEO razjasnila jedan od najčešćih mitova kada je riječ o muškom spolnom organu – da veličina stopala utječe na veličinu spolovila.

“Postoji jedna japansko istraživanje, iako s određenim ograničenjima jer su u njoj sudjelovali samo japanski muškarci, u kojoj su istraživači mjerili različite dijelove tijela i uspoređivali ih s duljinom spolovila. Pokazalo se da je duljina nosa povezana s duljinom spolovila, a ne duljina ruku ili stopala”, objasnila je.

Velike razlike u veličinama

Iako su potrebna dodatna istraživanja, jedno je jasno – statistički gledano, neke zemlje imaju veće prosječne vrijednosti od drugih.

Prema podacima sa stranice World Population Review za 2025. godinu i interaktivnoj karti, zemlje s najvećom prosječnom duljinom spolovila nalaze se pretežno u Africi. Na samom vrhu ljestvice nalaze se Sudan i Demokratska Republika Kongo s prosjekom od čak 18 centimetara.

S druge strane, na dnu ljestvice nalaze se zemlje jugoistočne Azije. Tajland, Sjeverna Koreja i Kambodža bilježe prosječnu duljinu od svega 9 centimetara.

Top 5 zemalja s najvećom prosječnom duljinom penisa:

Sudan – 18 cm

Demokratska Republika Kongo – 18 cm

Ekvador – 17 cm

Republika Kongo – 17 cm

Gana – 17 cm

Top 5 zemalja s najmanjom prosječnom duljinom penisa:

Tajland – 9 cm

Sjeverna Koreja – 9 cm

Kambodža – 9 cm

Nepal – 9 cm

Mianmar – 10 cm

Stanje na Balkanu

Evo kako su se pozicionirale zemlje Balkana na ovoj ljestvici:

Sjeverna Makedonija – 14 cm

Slovenija – 14 cm

Hrvatska – 14,8 cm

Srbija – 14,8 cm

Bosna i Hercegovina – 15,3 cm

Ovi podaci pokazuju da se balkanske zemlje nalaze u sredini svjetske rang-ljestvice, što možda i nije iznenađujuće, ali svakako privlači pozornost i potiče rasprave, prenosi Dnevno.hr.