Objavljena osmrtnica Mladena Bartolovića. Evo gdje će biti pokopan

Počivao u miru

Na društvenim mrežama je objavljena osmrtnica Mladena Bartolovića, bivšeg legendarnog igrača Hajduka, Dinama i vinkovačke Cibalije. Naime, kako se doznaje, Bartolović će biti pokopan u srijedu, 21. siječnja u Nuštru.

Otišao je Mladen Bartolović, bivši igrač Hajduka

Podsjetimo, nakon duge i teške borbe u 49. godini života preminuo je Mladen Bartolović, potvrdila je to i Cibalia. Nosio je dres tri velika kluba – Cibalije, Dinama i Hajduka, a igrao je i za Segestu, Zagreb, njemački Saarbrücken i iranski Fulad Ahvaz.

Preminuo je legendari igrač: "Bio je odličan momak i igrač"

"Napustio nas je Mladen Bartolović. U 49. godini života nakon duge i teške bolesti otišao je čovjek koji je ostavio nemjerljiv i neizbrisiv trag u Cibaliji. Svojim potezima i golovima oduševljavao je sve kojima je nebeskoplava boja na srcu, a u povijesti našeg kluba ostat će upamćen i kao najbolji strijelac kluba u prvoj ligi, te kao treći igrač s najviše nastupa za Cibaliju u modernoj povijesti. Klub, obitelji i prijateljima izražava iskrenu sućut", poručili su iz Cibalije.

