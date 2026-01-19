Otišao je Mladen Bartolović, bivši igrač Hajduka

Nakon duge i teške borbe u 49. godini života preminuo je Mladen Bartolović, potvrdila je to i Cibalia. Nosio je dres tri velika kluba – Cibalije, Dinama i Hajduka, a igrao je i za Segestu, Zagreb, njemački Saarbrücken i iranski Fulad Ahvaz.

“Napustio nas je Mladen Bartolović. U 49. godini života nakon duge i teške bolesti otišao je čovjek koji je ostavio nemjerljiv i neizbrisiv trag u Cibaliji. Svojim potezima i golovima oduševljavao je sve kojima je nebeskoplava boja na srcu, a u povijesti našeg kluba ostat će upamćen i kao najbolji strijelac kluba u prvoj ligi, te kao treći igrač s najviše nastupa za Cibaliju u modernoj povijesti.

Klub, obitelji i prijateljima izražava iskrenu sućut”, poručili su iz Cibalije.

Branio je i boje reprezentacije Bosne i Hercegovine, za koju je nastupio 17 puta. Za Cibaliju je odigrao 255 utakmica te zabio 58 golova. Najbolji je strijelac Cibalije u HNL-u. Za Hajduk je nastupio u 80 utakmica te zabio 16 golova uz 12 asistencija, piše N1.

Ni nakon završetka igračke karijere nije napustio nogomet. Ni Cibaliju, kojoj je ostao vjeran kao trener u klupskoj školi nogometa, a jedno je vrijeme bio i trener seniorske momčadi.