Preminuo je legendari igrač: "Bio je odličan momak i igrač"

Hrvatski nogomet potresla je vijest o smrti Mladena Bartolovića. Mladen je otišao prerano, u 49. godini života. Karijeru je započeo u svojoj Cibaliji iz Vinkovaca, bio je ikona kluba za koji je postigao 58 golova te je najbolji strijelac u HNL-u među igračima koji su nosili dres Vinkovčana.

Igrao je i za Dinamo i Hajduk, pa su mu igrači bijelih i plavih proljetos, pred derbi na Poljudu, izašli u majicama na kojima je pisalo "Drži se, Mladene", u znak potpore u njegovoj borbi s okrutnom bolešću.

Mladen Bartolović za Hajduk je odigrao 125 utakmica i postigao 35 golova, noseći bijeli dres kao bočni igrač i napadač od 2006. do 2009. Nastupio je i u europskim utakmicama protiv Sampdorije i Deportiva.

"Bio je odličan momak i igrač. Jednu godinu igrali smo zajedno, potresla me vijest o njegovoj smrti. Znalo se da boluje, ali svi smo se nadali da će Mladen i to pobijediti. Mlad čovjek. Iskrena sućut njegovoj obitelji i svima koji su ga voljeli i poštovali", rekao nam je Mladenov suigrač iz poljudskih dana Igor Musa.

Nazvali smo i Vlatka Đolongu:

"Ma što bih vam rekao… Grozno. Svi smo znali da boluje, ali nadali smo se da će on to prebroditi. Ovo je strašno. Nekidan Grga, danas Mladen… Odlaze sportaši, rekao bih, u najboljim godinama — mladi ljudi. Iskrena sućut obitelji, potresen je Đolonga.

Adio, Mladene, pamtit ćemo te…