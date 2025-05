Objavljen video s broda: Snimljen zvuk implozije podmornice Titan

Na snimci zabilježenoj na brodu koji je pratio podmornicu Titan čuje se trenutak njezine implozije, objavio je BBC. Titan je implodirao otprilike 90 minuta nakon zarona prema olupini Titanica u lipnju 2023. i poginulo je svih petero putnika.

Izvršni direktor OceanGatea Stockton Rush, britanski istraživač Hamish Harding, iskusni francuski ronilac Paul Henri Nargeolet, britansko-pakistanski biznismen Shahzada Dawood i njegov 19-godišnji sin Suleman platili su tvrtki OceanGate za putovanje kako bi vidjeli olupinu broda koji leži na dubini od oko 3800 metara.

Ship footage shared with BBC captures sound of Titan sub imploding https://t.co/zXGxZJddK1

— BBC News (UK) (@BBCNews) May 22, 2025