Objavljen uzrok strašne nesreće u Lisabonu u kojoj je poginulo 16 ljudi

Vagon na jednoj od najznačajnijih turističkih atrakcija Lisabona, uspinjači Glória, iskočio je iz tračnica i srušio se u srijedu. Popularni oblik prijevoza sličan tramvaju dizajniran je za vožnju uzbrdo i nizbrdo strmim padinama.

Portugalske vlasti potvrdile su da je poginulo 16 ljudi, revidirajući raniju brojku prema kojoj je broj poginulih bio 17, piše Plataforma.

Prema izvješću, kabel nije bio certificiran za prijevoz putnika i nije ispunjavao specifikacije koje je postavio Carris, gradski prijevoznik. Kabel je imao nekompatibilne karakteristike za upotrebu s terminalnim odvijačima i neprikladna svojstva materijala. Koristio je jezgru od sintetičkih vlakana umjesto prethodno korištene čelične jezgre.

Kablovi kupljeni od 2022. nadalje za uspinjače Gloria i Lavra te lift Santa Justa nisu odgovarali specifikacijama, uključujući vrstu čelika i certifikaciju. Carris je prihvatio i instalirao neusklađene kabele bez da su njegovi interni kontrolni mehanizmi otkrili odstupanja. Kablovi su ponovno zamijenjeni 2024. identičnima.

Do puknuća je došlo na utičnici za pričvršćivanje kabine unutar odvijača nakon 337 dana korištenja. Područje puknuća nije se moglo pregledati bez demontaže uređaja za odvrtanje, što se dogodilo samo tijekom zamjene kabela. Slični kabeli radili su više od 600 dana bez incidenata, što je u ovoj fazi onemogućilo utvrđivanje izravne veze s nesrećom.

Carrisovi postupci održavanja i sigurnosne rutine pokazali su nedostatke, s dokazima da zabilježeni zadaci nisu uvijek odgovarali stvarno obavljenom radu.

Vanjski pružatelj usluga održavanja MNTC Portugal, koji radi od 2019. bez specijaliziranog inženjerskog osoblja za uspinjače, instalirao je kabele bez jasnih tehničkih informacija o postupcima ili kontroli kvalitete. Carris nije ažurirao standarde izvršenja održavanja i nadzirao je instalaciju bez dokumentiranih postupaka.

Radnici su primijetili da se kabel ponašao drugačije tijekom instalacije, bio je fleksibilniji, ali je drugačije reagirao na težinu kabine. Instalacija utičnica slijedila je empirijske povijesne procese koji su se prenosili između radnika bez formalne dokumentacije.

Hitna akvizicija iz 2022. dala je prioritet prijedlogu s najkraćim vremenom isporuke, unatoč karakteristikama koje su odstupale od ispravnih specifikacija. Konačno izvješće očekuje se unutar godinu dana i pružit će više informacija o tome kako su ti kvarovi doprinijeli nesreći.