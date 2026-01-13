Objavljen navodni recept Coca-Cole: YouTuber tvrdi da je došao do formule

YouTuber koji se predstavlja pod imenom LabCoatz tvrdi da je, nakon godinu dana istraživanja i više od stotinu pokušaja, uspio rekonstruirati strogo čuvani recept Coca-Cola. Prema njegovim riječima, došao je do „najtočnije moguće formule“, a o cijelom pothvatu izvijestio je i Unilad.

LabCoatz je na svom YouTube kanalu poznat po znanstvenim eksperimentima, no upravo je ovaj projekt privukao daleko najveću pozornost publike. Video u kojem detaljno objašnjava proces rekonstrukcije recepta prikupio je oko 3,6 milijuna pregleda, znatno više od uobičajenih brojki na njegovu kanalu, koje se inače kreću između nekoliko tisuća i nešto više od pola milijuna pregleda.

Nakon višemjesečnog proučavanja znanstvenih radova i kemijskih analiza, objavio je sastav svoje, kako je naziva, 111. verzije recepta. Za litru napitka, tvrdi, potrebni su gazirana voda, 104 grama šećera, jedan mililitar aromatske otopine A te deset mililitara aromatske otopine B.

Aromatska otopina A temelji se na mješavini eteričnih ulja razrijeđenih 95-postotnim etanolom, među kojima su ulja limuna, limete, nerolija, kasije, muškatnog oraščića, naranče, korijandera i komorača. Otopina B je vodene baze i sadrži karamel boju, glicerin, fosfornu kiselinu, ocat, ekstrakt vanilije, vinske tanine i kofein.

Prema tvrdnjama autora, sudionici kušanja njegov su napitak navodno zamijenili s originalnom Coca-Colom. Ipak, s obzirom na to da je službeni recept jedan od najčuvanijih poslovnih tajni na svijetu, ne postoji način da se potvrdi je li rekonstruirana formula doista identična originalu.