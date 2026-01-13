Close Menu

Objavljen navodni recept Coca-Cole: YouTuber tvrdi da je došao do formule

Godinu dana je eksperimentirao

YouTuber koji se predstavlja pod imenom LabCoatz tvrdi da je, nakon godinu dana istraživanja i više od stotinu pokušaja, uspio rekonstruirati strogo čuvani recept Coca-Cola. Prema njegovim riječima, došao je do „najtočnije moguće formule“, a o cijelom pothvatu izvijestio je i Unilad.

LabCoatz je na svom YouTube kanalu poznat po znanstvenim eksperimentima, no upravo je ovaj projekt privukao daleko najveću pozornost publike. Video u kojem detaljno objašnjava proces rekonstrukcije recepta prikupio je oko 3,6 milijuna pregleda, znatno više od uobičajenih brojki na njegovu kanalu, koje se inače kreću između nekoliko tisuća i nešto više od pola milijuna pregleda.

Nakon višemjesečnog proučavanja znanstvenih radova i kemijskih analiza, objavio je sastav svoje, kako je naziva, 111. verzije recepta. Za litru napitka, tvrdi, potrebni su gazirana voda, 104 grama šećera, jedan mililitar aromatske otopine A te deset mililitara aromatske otopine B.

Aromatska otopina A temelji se na mješavini eteričnih ulja razrijeđenih 95-postotnim etanolom, među kojima su ulja limuna, limete, nerolija, kasije, muškatnog oraščića, naranče, korijandera i komorača. Otopina B je vodene baze i sadrži karamel boju, glicerin, fosfornu kiselinu, ocat, ekstrakt vanilije, vinske tanine i kofein.

Prema tvrdnjama autora, sudionici kušanja njegov su napitak navodno zamijenili s originalnom Coca-Colom. Ipak, s obzirom na to da je službeni recept jedan od najčuvanijih poslovnih tajni na svijetu, ne postoji način da se potvrdi je li rekonstruirana formula doista identična originalu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0