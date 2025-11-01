Objava našeg influencera s misterioznim muškarcem prikupila hrpu čestitki: "Ako sam dobro shvatila - vi ste se oženili?"

Naš influencer Marko Vuletić na društvenim mrežama je podijelio niz fotografija s misterioznim muškarcem. 'Ugovor na neodređeno', napisao je Marko.

Fotografije su prikupile više od 50 tisuća lajkova i brojne čestitke. Javile su mu se Korana Gvozdić, Domenica Žuvela, Ella Dvornik, Nika Turković i brojni drugi.

'Moj najdraži par je online'', 'Ovo mi je popravilo dan, sretno vam bilo', 'Aaaa, oduševljena! Da ste nam ovako zgodni, seksi i nasmijani zauvijek', 'Čestitam, do kraja života da ste najsretniji, divni ste', 'Bože, rasplakala sam se, prelijepo', 'Neka živi ljubav', 'Ako sam dobro shvatila - vi ste se oženili?', dio je komentara na Instagramu.

Podsjetimo, influencera Marka Vuletića na Instagramu prati više od 290 tisuća pratitelja, a na društvenim mrežama nedavno je otkrio i kako je kupio stan od 70 kvadrata u Zagrebu. 25-godišnjak je pokazao kako je u tijeku renovacija stana. Prije mjesec dana kupio je stan iz 70-ih jer voli zgrade iz tog perioda i naveo ono što smatra prednosti njegovog stana, piše Story.

'Ja volim taj tip zgrada. Obično su susjedi malo stariji, sve je mirnije i jeftinije. Kvadrat me je izašao 2785 eura, što je super jer u ovoj zgradi ništa nije stradalo u potresu', rekao je Marko pa dodao:

'195.000 eura plus potreba za kompletnom renovacijom. Renovacija za stan je otišla na 40.000 eura bez namještaja'.