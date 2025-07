Obiteljski odmor za oca petero djece pretvorio se u noćnu moru: "Kad sam se probudio, imao sam temperaturu..."

Tijekom obiteljskog odmora u Italiji kod jednog oca iz Stuttgarta dijagnosticirana je meningokokna infekcija. Posljedice su bile teške: 35-godišnjak je zbog bolesti izgubio obje potkoljenice i više prstiju na rukama.

Na platformi za donacije GoFundMe, njegova supruga sada prikuplja novac kako bi u zgradi u kojoj obitelj s petero djece živi mogla ugraditi dizalo. Električar Alessandro L. nedugo prije putovanja 2024. godine renovirao je šesterosobni stan na petom katu i uselio se sa svojom obitelji.

„Noge su mi gorjele, pojavile su se crne mrlje“

Prvoga dana odmora obitelj je još bila na plaži, no zbog nadolazeće oluje Alessandro L. odlučio je otići na kratki odmor u sobu. „Kad sam se probudio, imao sam temperaturu“, ispričao je za Bild.

To su bili prvi znakovi infekcije koja se vrlo brzo pogoršala. „Noge su me pekle, a na stopalima i rukama pojavile su se crne mrlje“, opisuje Alessanfro koji je ubrzo završio u bolnici.

„Naš se život promijenio u jednom trenutku“

U bolnici je uspostavljena dijagnoza: meningokoki tipa B s pojavom purpura fulminans – teškom komplikacijom kod koje bakterijska infekcija uzrokuje brzo i masovno odumiranje tkiva.

Što su meningokoki?

U Njemačkoj se godišnje prijavi oko 200 do 300 slučajeva meningokokne infekcije. Najčešće pogađa dojenčad i malu djecu, kod kojih je rizik od teških posljedica najveći. Iako rijetke, infekcije meningokokom tipa B vrlo su opasne jer mogu izazvati meningitis (upalu moždanih ovojnica) i trovanje krvi (sepsu). Od 2013. dostupno je cjepivo protiv meningokoka tipa B, a od siječnja 2024. Stalna komisija za cijepljenje (STIKO) preporučuje ga kao rutinsko cijepljenje za djecu.

„Znala sam koliko ta bolest može biti opasna – ali nisam znala koliko je situacija zapravo bila dramatična“, napisala je njegova supruga u apelu za donacije. „Naš se život tijekom odmora u Italiji u jednom trenutku potpuno promijenio.“

„Unutra me razdire“

Zbog sve brže napredujuće nekroze, Alessandro L. je hitno prebačen zrakoplovom ADAC-a natrag u Njemačku. Tamo su mu morali amputirati obje potkoljenice do ispod koljena. Uz to su mu amputirana i četiri prsta na desnoj ruci te pola srednjeg prsta na lijevoj, piše Felix-magazin.de.

„Poznajem ga od njegove 14. godine“, piše njegova supruga. „Uvijek je bio snažan, nesebičan, spreman pomoći. To što je danas potpuno ovisan o meni i jedva pokretan – jako ga boli, a mene iznutra razdire.“

Sanirani stan pretvara se u zamku

Alessandro L. želi povratiti barem dio samostalnosti. No stan koji je s ljubavlju sanirao na petom katu sada je – zamka. Ugradnja unutarnjeg dizala pravno nije moguća, a korištenje modernih invalidskih kolica s gusjeničnim pogonom onemogućuju premali podesti u stubištu. Preostaje jedina nada: gradnja vanjskog lifta, ali to bi koštalo desetke tisuća eura – novca kojeg obitelj, s obzirom na to da je Alessandro ostao bez prihoda, više nema.