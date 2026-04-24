Obiteljska tragedija skriva jezivu pozadinu: Istražitelji kopaju po mobitelu preživjele kćeri

Došlo je do preokreta u istrazi misterioznog trovanja ricinom koje je potreslo Italiju.

U središtu istrage sada je mobitel 19-godišnje Alice Di Vita, kćeri i sestre dviju žrtava, čiji je uređaj zaplijenjen kako bi se otkrili novi tragovi o tragediji koja se odigrala tijekom božićnih blagdana u zabačenom selu u talijanskoj regiji Molise, prenosi Index.

Što je ricin?

Ricin je visokotoksični lektin izoliran iz sjemena biljke ricinus (Ricinus communis), poznat kao jedan od najopasnijih prirodnih otrova.

Njegovo djelovanje temelji se na trajnom zaustavljanju sinteze proteina unutar stanica, što neizbježno dovodi do njihovog odumiranja i zatajenja vitalnih organa. Budući da za ricin ne postoji specifičan protuotrov, medicinska pomoć ograničena je na ublažavanje simptoma, dok ishod ovisi o dozi i načinu izlaganja (udisanje, gutanje ili injekcija).

Zbog ekstremne toksičnosti - gdje je za fatalni ishod dovoljna količina praha veličine zrna soli - ricin se strogo tretira kao potencijalno biološko oružje.

Zaplijenjen mobitel preživjele kćeri

Tužiteljstvo u Larinu, koje vodi istragu zbog dvostrukog teškog ubojstva protiv nepoznatog počinitelja, naložilo je 13. travnja zapljenu telefona Alice Di Vita.

Njezina majka Antonella Di Ielsi (50) i sestra Sara Di Vita (15) preminule su od trovanja ricinom. Istražitelji će sljedećeg utorka pregledati podatke s njezina iPhonea 12 Pro - ona formalno nije pod istragom - u potrazi za porukama, bilješkama i internetskim pretragama u razdoblju od 1. prosinca prošle godine do dana zapljene.

Poseban interes tužitelja usmjeren je na aplikaciju za bilješke na Alicinom mobitelu, gdje se, kako se pretpostavlja, nalazi popis obroka koje je obitelj konzumirala između 22. i 25. prosinca 2025. godine.

Zašto je tinejdžerica zapisivala što je njena obitelj jela?

Činjenica da se za postojanje tih bilješki znalo i prije pregleda uređaja upućuje na to da je ta okolnost otkrivena tijekom dosadašnjih policijskih ispitivanja.

Ključno pitanje za istražitelje jest zašto je djevojka zapisivala što je njezina obitelj jela, i to čak i prije kobnog obroka 23. prosinca. Moguće je da je to učinila nakon što su se majka, sestra, ali i otac počeli osjećati loše, kako bi pomogla liječnicima u bolnici u Campobassu da utvrde uzrok njihovih snažnih bolova u trbuhu i povraćanja.

U međuvremenu, pet liječnika iz bolnice Cardarelli, gdje su Antonella i Sara preminule u noći s 27. na 28. prosinca, bilo je pod istragom zbog sumnje na dvostruko ubojstvo iz nehaja. Pretpostavljalo se da nisu adekvatno reagirali na hitno stanje, no nakon što je izvještaj instituta Maugeri iz Pavije potvrdio "teško trovanje ricinom", očekuje se da će postupak protiv njih biti obustavljen.

Provjeravaju se internetske pretrage i poruke

Tužiteljstvo u Larinu također želi rekonstruirati povijest internetskih pretraga na Alicinom uređaju. Ona je bila jedina koja nije bila prisutna na obiteljskoj večeri 23. prosinca, kada su majka i sestra navodno unijele ricin u organizam, vjerojatno kroz jelo ili piće.

Istražitelji žele provjeriti je li djevojka na internetu ili dark webu tražila informacije o tome kako i gdje nabaviti otrovnu tvar koja je bez mirisa, boje i, što je najvažnije, bez protuotrova. Za dokaznu vrijednost bit će presudno utvrditi jesu li se te hipotetske pretrage dogodile prije ili nakon što je u javnost dospjela informacija da su žrtve bile pozitivne na otrov.

Nalogom je zatraženo i preuzimanje Alicinih razgovora s majkom, ocem i sestrom, "s ciljem utvrđivanja njihovih međusobnih odnosa i posljednje komunikacije sa žrtvama".

Analizirat će se i njezini razgovori s rodbinom i prijateljima, kao i podaci o lokaciji uređaja kako bi se rekonstruiralo njezino kretanje. Istražitelji će također pregledati e-mail adrese i profile na društvenim mrežama.

Očev odvjetnik: Teško mi je povjerovati u to

"Mi ostajemo mirni", izjavio je Vittorino Facciolla, odvjetnik Giannija Di Vite, Alicinog oca.

"Teško mi je povjerovati da bi devetnaestogodišnjakinja mogla biti upletena u nešto što ni Mossad ne bi mogao tako izvesti."

"Ova informacija o Alice mi je nova. Bio sam usredotočen na aktivnosti vezane uz Giannija, a čini mi se da u pogledu njega nema nikakvih sumnji jer je gotovo sve detaljno rekonstruirao. Ponudili smo na raspolaganje i ostale uređaje, ako budu potrebni", dodao je.

U međuvremenu, policija u Campobassu nastavlja s ispitivanjem osoba koje bi mogle imati saznanja o slučaju, a žive u Pietracatelli, selu obitelji Di Vita.

Posljednjih dana fokus je bio na prijateljima i školskim kolegama Sare i Alice iz klasične gimnazije Mario Pagano u Campobassu.