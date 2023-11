OBITELJSKA DRAMA Popio 'čašicu' više, pa napao oca: "Klošar jedan, konju, ti si mi sve ovo napravio"

Pijani je Slavonac (43) krajem travnja ove godine u Osijeku izvrijeđao oca, navodno - bez povoda, a za to je dobio i 'dobru' kaznu.

Otac je u sudskom iskazu istaknuo da njegov sin ne samo da pije, nego konzumira i marihuanu, pišu 24 sata. Priznaje da to dodatno otežava normalno ponašanje njegovog sina te da to ne može to više trpjeti.

"Klošar jedan, konju, ti si mi sve ovo napravio, je**m ti mater", rekao mu je pijani sin.

Prije nekoliko mjeseci, sin se vratio iz Njemačke, gdje je radio, a od tada, tvrdi otac, ništa ne radi. Sin je, pak, u iskazu rekao da je jedina istina to da ništa ne radi, a da sve ostalo što je otac naveo nije točno.

Uvrijeđeni otac zatražio je od suda da se sina udalji iz njegove kuće, pa je dobio i zabranu prilaska ocu. Zbog svega toga, dobit će i 10 dana zatvora ako u roku šest mjeseci počini novo kazneno djelo.