Obitelj kažnjena zbog Facebook fotografije s Thompsonovog koncerta: 'Samo smo mahnuli'

Velika euforija ponijela je na stotine tisuća drugih građana uoči megaspektakla Marka Perkovića Thompsona lanjskog srpnja na zagrebačkom Hipodromu, pa su se svi trudili na neki način ovjekovječiti taj dan, piše Jutarnji list.

Društvene mreže su, nastavno na to, gorjele s mnogobrojnim foto i videozapisima, a do zagrebačke policije putem aplikacije ‘Sigurnost i povjerenje‘ je u moru objava došla i jedna obitelji T. s područja Ivanić-Grada. Naime, 5. srpnja oko podne, u grupu ‘Thompson i Hrvati‘ 48-godišnja trgovkinja objavila je fotografiju koju je netom snimila mobitelom u svom dvorištu, a na kojoj su u spornoj pozi, njezin 26-godišnji sin, tehničar za električne strojeve, i nećak (21), inače naftno-rudarski tehničar.

‘Hitlerov pozdrav‘

Fotografija je, prije nego što je uklonjena, pregledana 372 puta i na njoj se vide zapravo tri muške osobe, od kojih dvije sjede na stražnjem dijelu auta uz podignuta stražnja vrata te imaju ispružene desne ruke u visini ramena, dok uz auto treći mladić samo stoji. Na taj su način, za policiju,26-godišnjak i 21-godišnjak isticali simbol nacističkog pozdrava poznatijeg kao ‘Hitlerov pozdrav‘, a onda je majka jednog od njih, odnosno teta drugog, tu fotografiju stavila u Facebook grupu, čime je narušavala javni red i mir, baš kao i njezin sin i nećak.

Policija ih je prijavila za kršenje članka 5. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a Općinski sudac ih je „lupio po džepu” – svatko mora platiti po 2000 eura novčane kazne uz 15 eura sudskih troškova.

Svi redom negirali su krivnju.

- Nisam hitlerovski pozdravljao, već sam majci pred odlazak na Thompsonov koncert samo mahao. Bio sam u dvorištu kuće, na prilaznom putu i udaljen 15 metara od ulice. Dvorište je ograđeno niskom ogradom, a kapija je isto niska. I to se vidi na slici. Te zgode bio sam s bratićem i bratom, a majka nas je slikala. No nisam znao da je ta fotografija bila objavljena – branio se jedan mladić. Drugi je posvjedočio isto, tvrdeći da je bio s bratićima i samo mahao svojoj strini, 15 do 20 metara od ulice, kao i da nije znao da će ona igdje objaviti tu sliku, piše Jutarnji list.

‘Mašu mi‘

- Ja sam snimila svoga sina i nećaka kako me pozdravljaju i mašu mi. Fotografiju sam objavila, a ni sama više ne znam gdje. Je li u Facebook grupi ‘Thompson i Hrvati‘? Ne znam, ali tu grupu inače pratim. Tamo ima dosta slika, svoju nisam objavila zlonamjerno, a niti sam ikome davala svoj mobitel – ustrajala je 48-godišnja žena.

Za sud njihove obrane nisu bile logične, već je zaključeno da je „očigledno po položaju tijela, ruku i prstiju to bio nacistički pozdrav, a ne mahanje pri odlasku”.