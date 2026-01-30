Obišli smo aktivna gradilišta u Trogiru. Ulaže se oko 8 milijuna eura. Bilić : "Financijski smo spremni za sve projekte"

U Trogiru su u tijeku radovi vrijedni preko osam milijuna eura koji se odvijaju na raznim gradilištima. Radi se obnova dvorane, parka Garagnin, rekonstrukcija Starčevićeve ulice te uređenje šetnice Brigi do Pastoralnog centra.

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić organizirao je hodajući kolegij kako bi na terenu provjerio dinamiku radova.

- Zadovoljan sam dinamikom radova, iako bi radovi na šetnici trebali biti u višoj fazi ali zato smo na terenu kako bi "snimili" situaciju. Budno pratimo radove, u komunikaciji smo s izvođačima radova te vjerujemo kako će šetnica biti gotova do početka turističke sezone. Rok trajanja radova je do iduće godine ali želimo da dio plaže bude gotov do sezone - pojasnio je Bilić.

Vrijednost projekta je 2.2 milijuna eura te taj iznos obuhvaća izgradnju šetnice, biciklističke staze, zeleni pojas te sva oprema koja ide u sklopu šetnice.

Iz tvrtke Gamik pojašnjavaju kako je u tijeku postavljanje betonskih ploča na koje dolazi armirani beton, a svi pripremni radovi su potrebni kako bi podloga bila što čvršća.

U Starčevićevoj ulici dovršeni su potporni zidovi te se pristupilo polaganju i zamjeni postojećih instalacija. Uz širenje prometnice koja će postati dvotračna i izgradnju nogostupa, ide nova odvodnja, nova strujna, vodovodna i optička mreža te nova rasvjeta.

Projekt je vrijedan 2 milijuna eura

Gradonačelnik Bilić ističe kako će građani rekonstrukcijom Starčevićeve ulice dobiti uvjete za kvalitetniji život, a nakon sezone nastavlja se daljnja rekonstrukcija ulice prema osnovnoj školi.

Projekt je vrijedan 2 milijuna eura, a kako Bilić pojašnjava puno kapitalnih projekata se odvija paralelno što je potvrda kako je Grad Trogir financijski spreman za takve projekte.

Na sportskoj dvorani odvija se energetska obnova dvorane koja nije imala grijanje, a projekt je vrijedan 2.850.247,66 EUR s PDV-om, od čega je 1.402.612,98 eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U tijeku je postavljanje nove stolarije, novog ventilacijskog sustava te obnova krovišta.

- Energetskom obnovom uštedjet ćemo na električnoj energiji jer je ova dvorana od velike važnosti za grad Trogir. Koriste je djeca ali i mnoga sportska društva - kazao je Dubravko Škokić.

U parku Garagnin u tijeku su radovi na prvoj od četiri faze obnove u sklopu koje se obnavlja jugoistočni kvadrant parka. Glavna staza kroz park je utabana te je tijeku postavljanje instalacija. Ispod pješačkih staza trenutačno se provodi sustav drenaže koji će prikupljati kišnicu za zalijevanje. Napravljene su i projektom predviđene skale prema humku na koji će se naknadno postaviti kružna klupa te formirati zona za odmor.

- Zbog arheoloških radova još smo uvijek u prvoj fazi radova jer smo naišli na grobove pa su ta iskapanja trajala oko dva mjeseca. Tijekom sljedećeg tjedan krećemo sa sanitarnom rezidbom, kazala je Dijana Bojić.