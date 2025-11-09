Obilježena Kristalna noć u Zagrebu: Okupljene čuvala policija

Na današnji dan prije 87 godina, u noći s 9. na 10. studenoga 1938., u nacističkoj Njemačkoj započeli su masovni progoni Židova poznati kao Kristalna noć (Kristallnacht). Tijekom tog vala nasilja spaljene su sinagoge, razbijeni izlozi židovskih trgovina, opljačkani domovi i započeo je otvoreni teror koji je označio početak najcrnjeg poglavlja 20. stoljeća — Holokausta.

Antifašistička liga Hrvatske svake godine obilježava taj datum kako bi podsjetila na važnost sjećanja i opomene protiv mržnje. Ovogodišnji skup sjećanja održan je večeras u 18:30 sati ispred Spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima, kod Glavnog kolodvora u Zagrebu.

Organizatori su i ove godine pozvali građane da „pokažu da nisu ravnodušni“, ističući kako Kristalna noć nije samo povijesni događaj, već trajno upozorenje kamo vodi netrpeljivost i šutnja pred nepravdom.

Tijekom skupa okupljene je osiguravala policija.