Obilježena 81. godišnjica stradanja franjevaca u Širokom Brijegu

Partizani su iz franjevačkog samostana izveli fratre, vezali ih žicom te odveli u ratno sklonište gdje su ih mučki ubili, a neke od njih žive spalili.

U razdoblju od 5. do 10. veljače, također u Širokom Brijegu, ubijena su i 72 civila.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Ovo je za ovaj puk, ja bih rekao hrvatski puk ove zemlje, sveto mjesto. Ja mislim da svaki narod i svako vrijeme ima svoja sveta mjesta tako da ovo mjesto Širokog Brijega za hrvatski puk je najsvetije mjesto. Ja bih izričito rekao što je ovdje stradala nevinost i pravednost, rekao je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, piše HRT.