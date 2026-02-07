Close Menu

Obilježena 81. godišnjica stradanja franjevaca u Širokom Brijegu

U Širokom Brijegu svetom misom obilježena je 81. godišnjica ubojstva 12 franjevaca koje su 7. veljače 1945. počinile partizanske snage

Partizani su iz franjevačkog samostana izveli fratre, vezali ih žicom te odveli u ratno sklonište gdje su ih mučki ubili, a neke od njih žive spalili.

U razdoblju od 5. do 10. veljače, također u Širokom Brijegu, ubijena su i 72 civila.

- Ovo je za ovaj puk, ja bih rekao hrvatski puk ove zemlje, sveto mjesto. Ja mislim da svaki narod i svako vrijeme ima svoja sveta mjesta tako da ovo mjesto Širokog Brijega za hrvatski puk je najsvetije mjesto. Ja bih izričito rekao što je ovdje stradala nevinost i pravednost, rekao je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, piše HRT.

