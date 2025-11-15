Obilježena 34. obljetnica oslobođenja Splita: Sjećanje na Josipa Vranića i dane otpora 1991.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tomislav Šuta danas je na društvenim mrežama obilježio 34. obljetnicu oslobođenja grada Splita od tadašnjih jugoslavenskih postrojbi, podsjetivši na važnost očuvanja uspomene na hrabrost i žrtvu branitelja.

„Ovo su dani kada se trebamo prisjetiti svih onih koji su nam omogućili da danas živimo u slobodnoj Domovini“, poručio je Šuta.

U svojoj objavi posebno se osvrnuo na Josipa Vranića, splitskog studenta i dragovoljca Hrvatske ratne mornarice, koji je 24. rujna 1991. položio život braneći Split u uvali Kašjuni. Vranić je imao samo 20 godina, a njegova žrtva smatra se jednim od simbola početka otpora i hrabrosti kojom je grad obranjen tijekom 1991. godine.

Šutina poruka još jednom naglašava koliko su ovi datumi važni za kolektivno pamćenje grada i Domovine.