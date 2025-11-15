Close Menu

Obilježena 34. obljetnica oslobođenja Splita: Sjećanje na Josipa Vranića i dane otpora 1991.

Šutina poruka još jednom naglašava koliko su ovi datumi važni za kolektivno pamćenje grada i Domovine
Tomislav Šuta

Tomislav Šuta danas je na društvenim mrežama obilježio 34. obljetnicu oslobođenja grada Splita od tadašnjih jugoslavenskih postrojbi, podsjetivši na važnost očuvanja uspomene na hrabrost i žrtvu branitelja.

„Ovo su dani kada se trebamo prisjetiti svih onih koji su nam omogućili da danas živimo u slobodnoj Domovini“, poručio je Šuta.

U svojoj objavi posebno se osvrnuo na Josipa Vranića, splitskog studenta i dragovoljca Hrvatske ratne mornarice, koji je 24. rujna 1991. položio život braneći Split u uvali Kašjuni. Vranić je imao samo 20 godina, a njegova žrtva smatra se jednim od simbola početka otpora i hrabrosti kojom je grad obranjen tijekom 1991. godine.

Šutina poruka još jednom naglašava koliko su ovi datumi važni za kolektivno pamćenje grada i Domovine.

