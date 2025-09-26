Close Menu

Obilježen Svjetski dan turizma u Dugopolju

Svjetski dan turizma 2025. održava se pod temom Turizam i održiva transformacija, koja stavlja u fokus promjene na društvenoj, kulturnoj i ekološkoj razini uz djelovanje ljudskog faktora

Na svjetskoj razini obilježava se dan turizma svake godine 27. rujna. Važnost turističkog sektora ogleda se stvaranju mogućnosti za zapošljavanje, ali isto tako predstavlja svojevrsni generator društvenog napretka i pružanja mogućnosti obrazovanja. Svjetski dan turizma 2025. održava se pod temom Turizam i održiva transformacija, koja stavlja u fokus promjene na društvenoj, kulturnoj i ekološkoj razini uz djelovanje ljudskog faktora, koji je glavni pokretač promjena.

Turistička zajednica Općine Dugopolje tom je prigodom, u suradnji s Centrom za posjetitelje Skrivena Dalmacija i Dječjim vrtićem Dugopoljski Maslačak, organizirala edukativni dan za mališane iz vrtićke skupine Ribice. Tako je ova skupina prva imala priliku sudjelovati na radionici o Mekousnoj pastrvi, inače endemskoj vrsti koju pronalazimo u susjednoj rijeci Jadro. Da se malo dotaknemo ove teme, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Javnom ustanovom More i krš, Prirodoslovno matematičkim fakultetom-PMF ZG i Hrvatskim vodama pokrenulo je projekt IMPROVE RIVER LIFE koji je usmjeren na obnovu staništa i populacije mekousne pastrve, koja obitava u rijekama Jadro i Vrljika. Od danas se ova radionica nalazi u stalnoj edukativnoj ponudi Centra za posjetitelje Skrivena Dalmacija. Po završetku radionice, djeca su razgledala multimedijalni postav interpretacijskog centra, gdje su imala priliku vidjeti prirodnu baštinu ovog dijela Dalmacije i putem VR naočala. Kako se ovaj centar nalazi u neposrednoj blizini Sportskog centra Hrvatski vitezovi, ovaj dan je iskorišten i za sportske aktivnosti na otvorenom.

Ovim aktivnostima potiče se međusobna suradnja na razini lokalne zajednice, a upravo su djeca ona skupina od koje sve polazi.   

