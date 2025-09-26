Obilježen Svjetski dan turizma u Dugopolju

Na svjetskoj razini obilježava se dan turizma svake godine 27. rujna. Važnost turističkog sektora ogleda se stvaranju mogućnosti za zapošljavanje, ali isto tako predstavlja svojevrsni generator društvenog napretka i pružanja mogućnosti obrazovanja. Svjetski dan turizma 2025. održava se pod temom Turizam i održiva transformacija, koja stavlja u fokus promjene na društvenoj, kulturnoj i ekološkoj razini uz djelovanje ljudskog faktora, koji je glavni pokretač promjena.

Turistička zajednica Općine Dugopolje tom je prigodom, u suradnji s Centrom za posjetitelje Skrivena Dalmacija i Dječjim vrtićem Dugopoljski Maslačak, organizirala edukativni dan za mališane iz vrtićke skupine Ribice. Tako je ova skupina prva imala priliku sudjelovati na radionici o Mekousnoj pastrvi, inače endemskoj vrsti koju pronalazimo u susjednoj rijeci Jadro. Da se malo dotaknemo ove teme, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Javnom ustanovom More i krš, Prirodoslovno matematičkim fakultetom-PMF ZG i Hrvatskim vodama pokrenulo je projekt IMPROVE RIVER LIFE koji je usmjeren na obnovu staništa i populacije mekousne pastrve, koja obitava u rijekama Jadro i Vrljika. Od danas se ova radionica nalazi u stalnoj edukativnoj ponudi Centra za posjetitelje Skrivena Dalmacija. Po završetku radionice, djeca su razgledala multimedijalni postav interpretacijskog centra, gdje su imala priliku vidjeti prirodnu baštinu ovog dijela Dalmacije i putem VR naočala. Kako se ovaj centar nalazi u neposrednoj blizini Sportskog centra Hrvatski vitezovi, ovaj dan je iskorišten i za sportske aktivnosti na otvorenom.

Ovim aktivnostima potiče se međusobna suradnja na razini lokalne zajednice, a upravo su djeca ona skupina od koje sve polazi.