Obilježava se Svjetski dan srca javnozdravstvenom akcijom na glavnom zagrebačkom trgu

Svjetski dan srca obilježit će se ovoga petka 26. rujna u Zagrebu, u suorganizaciji Hrvatske udruge za aritmije „Ritam srca“, Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i Svjetske federacije za srce.

Na Trgu bana Josipa Jelačića, od 10 do 13 sati, održat će se javnozdravstvena akcija „Ritam srca za ritam grada“. Građani će imati priliku brzo i besplatno obaviti EKG pregled, mjerenje krvnog tlaka i mjerenje razine kisika u krvi te dobiti korisne savjete vrhunskih kardiologa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Cilj akcije je rano otkrivanje aritmija – poremećaja srčanog ritma koji višestruko povećavaju rizik od moždanog udara i srčanog popuštanja. Zato će na ovoj akciji svi moći provjeriti puls te možda otkriti aritmiju na vrijeme. Aritmije često nemaju simptome, ali višestruko povećavaju rizik od moždanog udara i srčanog popuštanja. Rano otkrivanje može spasiti život.

Brinimo zajedno o svom srcu povodom Svjetskog dana srca, poručuju organizatori.