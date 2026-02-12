O ukidanju autobusnih linija oglasio se i načelnik Klisa: "Svi smo mi putovali autobusom..."

Nakon odluka pojedinih općina i gradova o ukidanju određenih autobusnih linija, dio stanovnika Zagore našao se u nezavidnoj situaciji. Među pogođenima je i Općina Klis, koja je, kako navodi načelnik Jakov Vetma, postala „kolateralna žrtva“ tih promjena.

Vetma ističe kako je Općina od prve najave problema u kontaktu s Općinom Muć i prijevoznikom Promet, s ciljem pronalaska održivog rješenja. Budući da Općina nema zakonsku mogućnost samostalnog uvođenja novih linija, predložen je model spajanja postojećih kako bi se zadržala povezanost naselja.

U međuvremenu se u rješavanje problema uključila i Splitsko-dalmatinska županija, a načelnik izražava uvjerenje da će uskoro biti pronađeno rješenje prihvatljivo za sve strane, ponajprije za stanovnike koji ovise o javnom prijevozu.

Podsjeća i na znatan rast izdvajanja za subvencioniranje prijevoza. Dok je prije desetak godina Općina za tu namjenu izdvajala oko 300 tisuća kuna godišnje, danas taj iznos, nakon uvođenja brojnih linija, doseže gotovo 900 tisuća eura.

– Znam da nije jednostavno organizirati se u kratkom roku bez autobusnih linija na koje smo navikli. Svi smo mi putovali autobusom i žao mi je zbog ove situacije. Siguran sam da će se uskoro sve riješiti na zadovoljstvo naših stanovnika – poručio je Vetma.