O njoj se malo zna: Ovo je Laura Smudo, partnerica hrvatskog reprezentativca

Utakmicom protiv engleske reprezentacije Vatreni su otvorili nastup na Svjetskom prvenstvu, a na stadionu NFL momčadi Dallas Cowboys, u gradu u kojem živi i igra, pogodak za Hrvatsku postigao je Petar Musa. Ovo je njegov drugi pogodak za reprezentaciju Hrvatske, za koju je debitirao u ožujku 2023. u utakmici Lige nacija.

Musa je jedan od dvojice reprezentativaca koji su tijekom ovog Svjetskog prvenstva na domaćem terenu.

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Naime, mladi Zagrepčanin duži niz godina igra za MLS klub Dallas FC, u koji je došao iz portugalske Benfice, piše Dnevnik.hr.

Vatreni svoju privatnost čuva daleko od medija, no ono što jest poznato jest da ima obitelj koju je stvorio s partnericom Laurom Smudo te da žive na relaciji Zagreb-Dallas.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Petar Musa (@petarmusa)

Na njegovom Instagramu postoje tek malobrojne slike njih dvoje zajedno sa sinom Nikkyjem, kojeg su dobili 2024. godine. Krajem 2025. u obitelj je stigla i djevojčica, a vijest je otkrio kratkotrajnom objavom na Instagramu.

Laura je u javnosti viđena tek jednom, kada se zajedno s Musom i sinom prošetala zagrebačkom špicom.