Luka Soline u Trogiru dobiva 210 komunalnih vezova, projekt vrijedan 7 milijuna eura

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije nastavlja s pripremom jednog od važnijih lučkih projekata na trogirskom području, izgradnjom komunalnih vezova u luci Soline. Riječ je o investiciji vrijednoj 7 milijuna eura, kojom će lokalno stanovništvo dobiti 210 komunalnih vezova.

Za projekt je prošle godine ishođena građevinska dozvola, čime su stvoreni preduvjeti za njegovu realizaciju. Natječaj za izvođenje radova bit će objavljen u lipnju, nakon čega će se znati i daljnja dinamika provedbe projekta.

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Planirani zahvat obuhvaća uređenje obalnog pojasa, izgradnju gatova za prihvat plovila lokalnog stanovništva, uređenje operativne obale te gradnju objekta namijenjenog prihvatu putnika u javnom linijskom prijevozu s pripadajućim sadržajima.

„Ovo je jedan od projekata koji se izravno tiču ljudi koji ovdje žive i koriste more svakodnevno. Komunalni vezovi u Solinama značit će uređeniji prostor, bolju organizaciju luke i kvalitetnije uvjete za lokalno stanovništvo“, izjavio je Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Projekt se nadovezuje na ranija ulaganja u luku Soline. Na zapadnom dijelu lučkog područja prije nekoliko godina izgrađeno je trajektno pristanište koje je omogućilo redoviti trajektni promet na linijama Trogir, Split, Drvenik Mali i Drvenik Veliki. Tadašnja investicija uključivala je i uređenje operativne obale te sadržaje potrebne za funkcioniranje trajektne luke.

Izgradnjom novih komunalnih vezova Soline će dobiti funkcionalniji i uređeniji lučki prostor, a Trogir dodatno unaprijediti lučku infrastrukturu namijenjenu prvenstveno lokalnim korisnicima.