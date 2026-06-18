Kako stoji Hrvatska? Objavljena nova rang-lista kupališta u Europi

Od Atlantskog oceana do Sredozemnog mora, velika većina kupališta u Europi i ove je godine zadovoljila najstrože standarde kvalitete vode za kupanje Europske unije. Pokazuju to najnoviji podaci iz godišnjeg izvješća o kvaliteti voda za kupanje, koje su objavili Europska komisija i Europska agencija za okoliš (EEA).

Prema rezultatima za sezonu 2025., čak 85 posto europskih kupališta ocijenjeno je najvišom ocjenom "izvrsno", dok je 96 posto svih lokacija obuhvaćenih praćenjem zadovoljilo minimalne propisane standarde kvalitete vode. Tek 1,5 posto kupališta dobilo je ocjenu "loše".

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Podaci pokazuju da je ukupna kvaliteta voda za kupanje u Europi ostala stabilna u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći udio kupališta s izvrsnom kvalitetom vode zabilježen je u Austriji, Bugarskoj, Cipru i Grčkoj, gdje je više od 95 posto lokacija ocijenjeno najvišom ocjenom. Istodobno, kvaliteta morskih kupališta općenito je bolja od one na rijekama i jezerima. Tijekom 2025. godine 88 posto obalnih kupališta u Europskoj uniji klasificirano je kao izvrsno, dok je među unutarnjim vodama taj udio iznosio 78 posto.

Objavljena interaktivna karta

Europska agencija za okoliš i Europska komisija objavili su i interaktivnu kartu koja građanima omogućuje pregled kvalitete vode na pojedinim kupalištima te pomaže pri odabiru najsigurnijih lokacija za kupanje.

Procjene se temelje na praćenju bakterija koje mogu predstavljati ozbiljan rizik za ljudsko zdravlje.

Cipar je zauzeo prvo mjesto među državama Europske unije prema kvaliteti voda za kupanje, pokazuje izvješće.

Na drugom mjestu nalazi se Grčka, gdje je čak 97,1 posto od ukupno 1734 analizirane lokacije ocijenjeno izvrsnom kvalitetom vode za kupanje.

Slijede Bugarska s udjelom od 96,9 posto kupališta s izvrsnom ocjenom, Austrija s 96,5 posto te Luksemburg s 94,1 posto.

Među mediteranskim državama Italija je zauzela osmo mjesto s 89,8 posto lokacija ocijenjenih izvrsnima. Malta je deveta s 88,5 posto, dok je Španjolska na 11. mjestu s udjelom od 86,6 posto kupališta najviše kvalitete.

Podaci se temelje na analizi 22.289 kupališta tijekom sezone 2025. godine u državama članicama Europske unije, kao i u Albaniji i Švicarskoj, piše Dnevnik.hr.

Hrvatska se našla na 12. mjestu s 86,2 posto kupališta koja su dobila ocjenu izvrsne kvalitete vode. Riječ je o osjetnom padu u odnosu na prethodne godine, kada je Hrvatska redovito bila među vodećim europskim državama s više od 95 posto izvrsno ocijenjenih lokacija. Prošle godine bili smo peti.

Hrvatska je po kvaliteti morskih kupališta svrstana na 14. mjesto

Prema podacima iz izvješća, Hrvatska je po kvaliteti morskih kupališta svrstana na 14. mjesto, dok je prema rezultatima za unutarnje vode, odnosno rijeke i jezera, na 22. mjestu među analiziranim državama.

Slovenija je ostvarila još slabiji rezultat. Unatoč kratkoj obali, ali i brojnim rijekama i jezerima, samo je 75,5 posto njezinih kupališta ocijenjeno izvrsnom kvalitetom vode.

Crna Gora, Bosna i Hercegovina te Srbija nisu bile uključene u ovogodišnje istraživanje. Albanija, koja je obuhvaćena analizom, zauzela je posljednje mjesto na ljestvici.

Od ukupno 119 praćenih lokacija, samo njih 16,8 posto dobilo je ocjenu izvrsne kvalitete vode. Problemi su posebno izraženi u pojedinim većim obalnim područjima, uključujući Sarandu, Valonu i Drač.

Rezultat Albanije posebno dolazi do izražaja u usporedbi s najslabije rangiranim državama članicama Europske unije. Među njima su Estonija, gdje je 56,9 posto kupališta ocijenjeno izvrsnima, te Poljska s udjelom od 58,7 posto.

Povjerenica Europske komisije za okoliš, otpornost na vodne resurse i konkurentno kružno gospodarstvo Jessika Roswall istaknula je da rezultati potvrđuju vrijednost europskog zakonodavstva i višedesetljetnih ulaganja u pročišćavanje otpadnih voda i upravljanje vodnim resursima.

"Zahvaljujući tim naporima Europljani danas mogu uživati u nekima od najviših standarda kvalitete voda za kupanje u svijetu. Istodobno, zaštita naših voda zahtijeva kontinuirano djelovanje u području suzbijanja onečišćenja, gubitka bioraznolikosti i posljedica klimatskih promjena", poručila je Roswall.

Izvršna direktorica EEA-e Leena Ylä-Mononen naglasila je kako građani ovog ljeta ponovno mogu uživati u blagodatima učinkovite provedbe europskih pravila o kvaliteti voda za kupanje.

"To je dokaz da europska suradnja donosi konkretne koristi za okoliš i zdravlje građana te pridonosi jačanju otpornosti na posljedice klimatskih promjena", rekla je.

Kvaliteta voda značajno poboljšana posljednjih desetljeća

Visoka kvaliteta europskih voda za kupanje rezultat je dugoročnog djelovanja europskog zakonodavstva. Zahvaljujući Direktivi o vodama za kupanje i drugim propisima Europske unije, kvaliteta voda kontinuirano se poboljšava.

Napredak je ostvaren kroz bolje sustave praćenja i upravljanja vodama, ulaganja u uređaje za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, učinkovitije sustave prikupljanja otpadnih voda te preciznije praćenje cvjetanja cijanobakterija, koje mogu predstavljati prijetnju zdravlju ljudi i ekosustavima.

Zahvaljujući tim ulaganjima danas je ponovno moguće kupanje u brojnim urbanim rijekama i vodama koje su nekada bile među najonečišćenijima u Europi, piše Dnevnik.hr.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da su za očuvanje zdravih i otpornih vodnih sustava potrebni dodatni napori u smanjenju kemijskog onečišćenja te prilagodbi na posljedice klimatskih promjena. Poboljšanje kvalitete voda, kako za ljude tako i za prirodu, jedan je od ključnih ciljeva Strategije EU-a za otpornost vodnih resursa.