Bivši reprezentativac šokirao izjavom o Daliću: 'On kao da nije s Balkana'

Nekadašnji nogometaš i popularni analitičar Rade Bogdanović ne skriva da iznimno cijeni Zlatka Dalića. Hrvatskog izbornika hvalio je u više navrata, a isto je učinio i uoči sinoćnje utakmice Hrvatske i Engleske na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi, koja je završila pobjedom Engleza 4:2.

Komentirajući u studiju RTS-a sastav Hrvatske, u kojem se zbog lakše ozljede nije našao iskusni Mateo Kovačić, dok je napad predvodio Petar Musa, Bogdanović je uputio niz pohvala na račun Dalića. Istaknuo je kako mu se čini da se hrvatski izbornik ne ponaša kao tipični Balkanac.

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"Zna što hoće, a to se vidi po odluci da stavi Musu u igru"

"To nam govori da je izbornik sjeo i dobro razmislio te da moraju igrati samo spremni igrači. On ne robuje imenima. Nevjerojatno mi je da netko s Balkana ne robuje imenima i autoritetima, on kao da nije s Balkana. Postavlja se kao autoritet i zato je stavio Kovačića na klupu", rekao je Bogdanović.

"Zna što hoće, a to se vidi po odluci da stavi Musu u igru. Nema veze što on igra u Americi, baš u Dallasu. Sigurno je vidio nešto u svom konceptu igre, pogotovo jer znamo da je i Ante Budimir imao odličnu sezonu", dodao je, prenosi Index.

Rade Bogdanović bivši je nogometaš, a danas jedan od najpoznatijih nogometnih analitičara u regiji. Rođen je 1970. u Sarajevu, a igračku karijeru počeo je u Željezničaru. Poslije je igrao u Južnoj Koreji, Atlético Madridu, Werderu i drugim klubovima, a nastupao je i za reprezentaciju SR Jugoslavije. Široj publici danas je poznat kao komentator i analitičar, osobito zbog izravnog, oštrog i često duhovitog načina komentiranja nogometnih utakmica i zbivanja..