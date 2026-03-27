Nužna sanacija u centru Splita malo će pričekati. Grad Split zaustavio je nabavu, a jedan detalj bio je ključan...

Grad Split poništio je postupak jednostavne nabave za radove sanacije zida u Rodriginoj ulici u Splitu, proizlazi iz zaključka koji je donio gradonačelnik Tomislav Šuta. Riječ je o postupku nabave koji je Grad Split kao naručitelj proveo za sanaciju zida u povijesnoj gradskoj jezgri. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 51.344,80 eura bez PDV-a.

Na natječaj stigla samo jedna ponuda

Do isteka roka za dostavu ponuda, odnosno do 13. ožujka 2026., pristigla je samo jedna ponuda. Poslao ju je splitski Polinom d.o.o. Tvrtka je za izvođenje radova ponudila cijenu od 87.101,08 eura bez PDV-a, odnosno 108.876,35 eura s PDV-om. U obrazloženju odluke navodi se da je tijekom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno kako je pristigla ponuda neprihvatljiva, jer njezina cijena prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja. Grad se pritom pozvao na članak 298. stavak 1. točku 9. Zakona o javnoj nabavi, prema kojem se postupak mora poništiti ako je cijena najpovoljnije ponude viša od procijenjene vrijednosti nabave, ali i viša od pragova jednostavne nabave. Gradonačelnik je prihvatio prijedlog članova stručnog povjerenstva naručitelja, Marijane Kirevski i Katarine-Nataše Merćep, da se postupak poništi.

Građani će na sanaciju ipak još pričekati

Očekuje se da će nabava biti ponovno raspisana, prema uhodanoj praksi i kroz ponovljeni postupak, kako bi se došlo do pravovaljane odluke i odabrao izvođač radova. Podsjetimo, riječ je o dijelu u samom centru Splita na koji građani već godinama upozoravaju kao na potencijalnu opasnost za prolaznike i okolinu. Stanari stare gradske jezgre tako će ipak još neko vrijeme morati pričekati na sanaciju zida u Rodriginoj ulici.