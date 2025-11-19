Novosti za stanare pojedinih splitskih zgrada: Objavljene su nove adrese i iznosi potpore

Grad Split donio je nove izmjene i dopune Zaključka o sufinanciranju mjera zaštite od grafita na vanjskim dijelovima građevina, čime se proširuje broj korisnika te ažuriraju raniji iznosi. Odluku je 10. studenoga 2025. potpisao gradonačelnik Tomislav Šuta, temeljem Statuta Grada Splita i Pravilnika o zaštiti građevina od grafita.

Ažurirani iznosi i nove adrese korisnika

U ranijem zaključku, objavljenom u "Službenom glasniku Grada Splita", mijenja se podatak vezan uz stavku pod rednim brojem 10. za objekt u Dubrovačkoj 17. Novi iznos računa s PDV-om iznosi 1.162,50 eura, dok Grad sudjeluje s 50 posto, odnosno s 581,25 eura.

Istodobno, popis sufinanciranih građevina proširen je s pet novih adresa. Riječ je o objektima u Gundulićevoj, Domovinskog rata, A. B. Šimića i Kukuljićevoj ulici. Za svaku od njih predviđeno je sufinanciranje u iznosu od 50 posto ukupnih troškova zaštite od grafita.

Novi dodani korisnici sufinanciranja su : Gundulićeva 1 – račun 1.988,25 €, sufinanciranje 994,13 €, Domovinskog rata 15–17 – račun 1.719,69 €, sufinanciranje 859,84 €, A. B. Šimića 34 – račun 1.700,00 €, sufinanciranje 850,00 €, A. B. Šimića 36 – račun 1.950,00 €, sufinanciranje 975,00 € i Kukuljićeva 12 – račun 1.375,00 €, sufinanciranje 687,50 €.

Ukupan trošak povećan

Ukupna vrijednost sufinanciranih radova sada iznosi 31.683,35 eura, dok je iznos koji Grad Split pokriva narastao na 15.841,67 eura.