Novosti iz Jadrolinije: Uvodi se katamaranska linija do Ancone

Na mrežnoj stranici Jadrolinije objavljeni su redovi plovidbe na međunarodnim linijama za 2026. godinu. Novi koncept održavanja međunarodnih linija te objavljeni redovi plovidbe donose niz novosti kojima se dodatno unaprjeđuje ponuda te odgovara na potrebe putnika na međunarodnom tržištu. Kontinuiranim ulaganjima u flotu, optimizaciju linija i kvalitetu usluge, Jadrolinija kao nacionalni brodar nastavlja graditi modernu i konkurentnu međunarodnu mrežu povezivanja Hrvatske s obalom Italije.

U sklopu navedenih promjena, Jadrolinija se oprostila od dugogodišnjeg veterana međunarodne plovidbe, trajekta Marko Polo, koji će svoju plovidbu nastaviti na lokalnim linijama. Na taj će se način njegova pouzdanost i kapaciteti usmjeriti na dodatno poboljšanje kvalitete usluge i povećanje dostupnosti prijevoza u domaćem linijskom prometu.

Perjanica flote Jadrolinije, trajekt Dalmacija, koji se floti pridružio 2024. godine, preuzima ključnu ulogu u održavanju međunarodnih linija. Dalmacija će tijekom cijele godine ploviti na liniji Split – Ancona, dok će u sezonskom razdoblju održavati i linije Dubrovnik – Bari te Split – Bari. Riječ je o suvremenom i prostranom brodu s bogatim sadržajima, uključujući premium avio sjedala, više ugostiteljskih objekata s raznovrsnom gastronomskom ponudom te prostore za odmor i zabavu, čime se putnicima svih generacija osigurava visoka razina udobnosti i kvalitete putovanja.

Posebno se ističe najveća novost u međunarodnoj plovidbi – uvođenje katamaranske linije Zadar – Ancona. Tijekom sezone 2026. liniju će održavati katamaran Jelena, omogućujući brzo i učinkovito povezivanje dviju jadranskih obala. U razdoblju visoke sezone planirano je do pet tjednih veza, a putovanje traje samo četiri sata, čime Jadrolinija odgovara na rastuću potražnju za kraćim vremenom putovanja, većom fleksibilnošću te kvalitetnom i praktičnom alternativom drugim oblicima prijevoza.

Objavljeni redovi plovidbe potvrđuju stratešku usmjerenost Jadrolinije na daljnji razvoj međunarodnih linija, jačanje povezanosti Hrvatske s inozemnim tržištima te kontinuiranu nadogradnju ponude u skladu s očekivanjima suvremenih putnika.

Redove plovidbe za međunarodne linije možete pronaći na linku.