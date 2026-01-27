Novorođene bebe u inkubatoru prevezene hitno iz Dubrovnika u Split helikopterom

Vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva hitno su u noći s 26. na 27. siječnja 2026. helikopterom Mi-171Sh prevezli dvoje novorođene djece u inkubatoru iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, objavio je MORH.

Tu je zadaću provela dežurna letačka posada sastavljena od četiri člana 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a.

Nakon zaprimljenog zahtjeva u 22:05 sati, pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjeli su u 22:35 sati helikopterom Mi-171Sh iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama prema Općoj bolnici Dubrovnik.

Po dolasku u Dubrovnik preuzeli su malene pacijente smještene u inkubatoru zajedno s medicinskom pratnjom te su u 00:05 sati poletjeli prema Kliničkom bolničkom centru Split. U KBC Split sletjeli su u 01:05 sati, nakon čega su novorođene bebe s medicinskom pratnjom predane na daljnju zdravstvenu skrb.

Tijekom zadaće ostvarena su tri leta u ukupnom trajanju od 2 sata i 25 minuta, a po njezinu uspješnom završetku posada se vratila u svoju matičnu bazu u vojarnu “Knez Trpimir” u Divuljama.

Kapetan helikoptera natporučnik Ante Franić nakon provedenog leta izjavio je: “Zadaću smo izvršili u kratkom vremenu i kao tim smo ponosni što smo pridonijeli pravovremenoj medicinskoj skrbi za naše malene pacijente.”

I ovom helikopterskom akcijom potvrđena je visoka razinu spremnosti i obučenosti HRZ-a za djelovanje u svakom trenutku, stoji u objavi MORH-a.