Novo vanjsko vježbalište u Grljevcu upotpunjuje rekreacijsku zonu uz obalnu šetnicu u Podstrani

U Podstrani su dovršeni radovi na izgradnji novog vanjskog vježbališta u Grljevcu, smještenog uz novoizgrađenu obalnu šetnicu. Završene radove obišao je načelnik Općine Podstrana, istaknuvši kako je riječ o nastavku sustavnog ulaganja u javne prostore i sadržaje koji potiču zdrav i aktivan način života.

Novo vježbalište nalazi se u središnjem dijelu Podstrane, čime se zaokružuje mreža rekreacijskih sadržaja uz obalu. Naime, prije godinu dana izgrađena su vanjska vježbališta u Mutograsu i Strožancu, također uz obalnu šetnicu – u Mutograsu na samom istočnom ulazu u Podstranu, te u Strožancu na zapadnom ulazu u općinu. Postavljanjem vježbališta u Grljevcu, rekreacijski sadržaji sada su ravnomjerno raspoređeni duž cijelog obalnog pojasa.

Vanjska vježbališta osmišljena su kao lako dostupna mjesta za rekreaciju svih generacija, a njihova lokacija uz more dodatno potiče boravak na otvorenom i svakodnevnu fizičku aktivnost.

Projekt je dio šire politike Općine Podstrana usmjerene na uređenje javnih površina, unapređenje kvalitete života mještana i stvaranje prostora za druženje, rekreaciju i zdrav način života.

Vrijednost radova na izgradnji novog vježbališta u Grljevcu iznosi oko 20.000,00 eura s PDV-om.