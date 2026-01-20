Novo upozorenje vatrogasaca iz Dalmacije: Kazne idu i do 19.900 eura!

Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgora obavijestilo je stanovnike općine da se zbog smanjenja financijskih sredstava i ukidanja dežurne zimske smjene prijave za odobrenje spaljivanja do daljnjega više ne zaprimaju na dosadašnji broj DVD-a Podgora. Kako navode iz društva, građani se od sada trebaju javljati na nove kontakt brojeve.

Novi kontakti za prijave

Za prijave i informacije dostupni su sljedeći brojevi:

098 998 6641 – Željan Pivac

092 133 8492 – Mate Radojković

098 184 1087 – Alen Kurtić

Uz obavijest o promjeni brojeva, DVD Podgora podsjeća i na ključna pravila koja vrijede prilikom spaljivanja korova i biljnog otpada. Spaljivanje je potrebno obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i odlukama koje donose gradovi, općine ili županije. Mjesto paljenja vatre mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala te električnih vodova i stupova, kako plamen ili iskrenje ne bi zahvatili okolinu. Također, tlo na kojem se loži vatra mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala, a potrebno je osigurati i sigurnosni pojas u širini najmanje pet metara.

Obavezna nazočnost i zabrane u vjetrovitim uvjetima

Osobe koje pale vatru moraju cijelo vrijeme biti nazočne te uz sebe imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Vatra se mora potpuno ugasiti prije napuštanja mjesta, što se provjerava prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom. Iz DVD-a posebno naglašavaju kako je "zabranjeno spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću". Podsjećaju i da je u šumi, kao i na udaljenosti do 200 metara od šume, zabranjeno spaljivati suhu travu, korov i druge tvari te ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem.

Ako osoba koja spaljuje ne može sigurno procijeniti ugrožava li vatra druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbliže vatrogasno društvo ili javnu vatrogasnu postrojbu – neposredno ili telefonom.

Kazne: Od stotina do desetaka tisuća eura, moguće i zatvor

DVD Podgora u objavi podsjeća i na kaznene odredbe Zakona o zaštiti od požara. Za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 1.990 do 19.900 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Ako je požar izazvan iz nehaja – što je, kako navode, najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora – propisana je prekršajna kazna od 260 do 1.990 eura.

Zakonom je predviđena i kazna od 130 do 1.990 eura za fizičku osobu koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru. Osim prekršajnih kazni, građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom – za što se može izreći kazna zatvora do tri godine ako je djelo počinjeno iz nehaja, odnosno od šest mjeseci do pet godina ako je počinjeno s namjerom, ovisno o posljedicama.