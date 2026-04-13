Novo ročište na suđenju Srđanu Mlađanu: Odvjetnik otkrio što se događa iza zatvorenih vrata

Višestruki ubojica Srđan Mlađan pod velikim mjerama osiguranja naoružanih pravosudnih policajaca - doveden je na Varaždinski županijski sud iz Kaznionice u Lepoglavi.

Današnje ročište zatvoreno je za javnost jer je tako tražilo Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu kako bi zaštitilo privatnost svjedoka jer je riječ o osjetljivim dokazima. Ovom optužnicom Mlađan se tereti za poticanje na ubojstva, ali i otmice svjedoka, za što mu prijeti dugotrajni zatvor.

Sve je otkriveno u RTL-ovoj emisiji Dosje Jarak kad je o svemu progovorio Mlađanov kum, Željko Bijelić, koji je za ovaj proces ključni svjedok. On bi trebao na sud doći idući tjedan, kada će javnost sa suđenja ponovno biti isključena.

Što je s bilježnicom?

Mlađanov odvjetnik, Borislav Planinc kratko je pojasnio da su danas dovršili čitanje dokaza optužbe. Kazao je i da je bilo dosta toga, ali i da je bilo dosta ponavljanja. Na pitanje je li bilo spomena o bilježnici za RTL Danas Planinc je rekao:

"Sutkinja je obećala da će biti vraćena".

Glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu Ksenija Vidović Vincek naglasila je da je današnja rasprava bila tajna pa se ne mogu iznositi nikakvi detalji, ali je rekla da se radilo o iznošenju dokaza koje je predložilo državno odvjetništva na kojima se temelji optužnica u odnosu na koje je javnost isključena.